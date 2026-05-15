Пловдив бе домакин на регионалния форум за подкрепа на политиките на Европейския зелен пакт "Енергийните общности – европейски инструмент за силна местна икономика, чист транспорт и достъпна енергия".

Форумът бе открит вчера от заместник-кмета на Община Пловдив инж. Хакъ Сакъбов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

В рамките на първия панел бяха представени иновативни решения за дигитални технологии в транспорта и градската инфраструктура, включително интелигентни системи за управление на трафика, видеонаблюдение и сигурност, мониторинг на климатични и пътни условия, дигитална администрация, софтуерни решения и екологичен обществен транспорт.

Вторият панел бе посветен на енергийните общности и местния енергиен преход, като бяха разгледани възможностите за изграждане, управление и финансиране на локални енергийни системи и внедряване на smart технологии в общините.