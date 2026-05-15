За инцидент на едно от най-натоварените кръстовища в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Става дума за това между булевардите "Цар Борис Трети Обединител" и "Марица юг", или с други думи казано - при Водната палата.

На място има представители на пловдивската полиция, движението е затруднено. Според информация от наши източници около 8,00 часа тази сутрин шофьор на лек автомобил е блъснал водач на тротинетка.

Пристигнала е и линейка, пострадалият е откаран в болница. Лентата на бул. "Марица юг" в посока от Пешеходния мост към Водната палата е затворена.

Шофирайте разумно!