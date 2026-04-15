Проект за задължителна регистрация на електрическите тротинетки и други индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) в Пловдив все още не е разгледан от Общинския съвет, въпреки че бе публикуван още в началото на годината. Наредбата предвижда въвеждането на ясен регулаторен режим, който да обхване както частните собственици, така и фирмите за отдаване под наем.

Според проекта, всяко ИЕПС ще подлежи на регистрация, като ще получава индивидуален номер, регистрационен талон и стикер, който трябва да бъде поставен на видно място. Регистрацията ще се извършва чрез заявление в ОП "Организация и контрол на транспорта“, придружено от документи за собственост, технически характеристики, сертификат от производителя, валидна застраховка "Гражданска отговорност“, декларация за техническа изправност и платена такса.

Нерегистрираните превозни средства няма да могат да се движат по уличната мрежа, а нарушителите ще бъдат санкционирани. Проектът включва и създаване на електронен регистър, който ще служи за контрол и административни цели. Предвидени са и процедури при смяна на собственост, кражба, бракуване или дерегистрация.

Таксата за първоначална регистрация е 20 евро, за дерегистрация – 10 евро, а за издаване на дубликат на талон – 5 евро. Контролът ще се осъществява от определени общински звена, като освен санкциите по Закона за движение по пътищата, се предвижда и глоба от 20 евро за водач, който не носи регистрационния талон.

Красимир Георгиев: Тротинетките трябва да се третират като пълноправни участници в движението

Според Красимир Георгиев от Асоциацията за квалифицирани автомобилисти, електрическите тротинетки трябва да бъдат ясно регламентирани като превозни средства с всички произтичащи от това отговорности.

По думите му, регистрацията е ключова мярка, която би имала ефект, сходен с този при автомобилите - улесняване на контрола и идентифицирането на нарушители. Той поставя и въпроса дали регистрацията трябва да бъде в единен национален регистър или да остане на общинско ниво, което би затруднило проверките.

Георгиев подкрепя и идеята водачите на тротинетки да преминават обучение и да получават свидетелство за правоуправление.

"Обсъждано е те да бъдат приравнени към мотопедите, но подчертава, че част от тротинетките вече достигат значително по-високи скорости", казва той в интервю за bTV.

Той изразява скептицизъм относно реалното въвеждане на планираните мерки, като посочва, че институциите често изостават с практическите решения.

Растящ брой инциденти и нужда от контрол

По данни на МВР, през последната година в страната са регистрирани над 400 тежки инцидента с електрически тротинетки, при които са пострадали 467 души, а четирима са загинали.

Около 100 хиляди души в България използват електрически тротинетки, сочат данни на Асоциацията за електромобилност. Въпреки че над 90% от водачите спазват правилата, именно нарушенията създават напрежение между различните участници в движението.

От асоциацията подчертават, че освен контрол, е необходимо и сериозно подобряване на инфраструктурата. Велосипедните алеи в страната са недостатъчни, често в лошо състояние и без връзка помежду си, което принуждава водачите да използват пътното платно.

Какви са действащите правила

В момента законодателството поставя ясни изисквания към водачите на електрически тротинетки. Те трябва да са навършили минимум 16 години, да се движат със скорост до 25 км/ч и да използват велоалеи, когато има такива, или най-дясната част на пътното платно. Носенето на защитна каска също е задължително.

Паралелно с това са въведени и редица ограничения, целящи по-голяма безопасност както за самите водачи, така и за останалите участници в движението. Забранено е придвижването с тротинетки през тъмната част на денонощието, както и карането им в пешеходни зони. Не се допуска движение по пътища, където максимално разрешената скорост надвишава 50 км/ч. Водачите нямат право да се движат успоредно с друга тротинетка, да управляват превозното средство без да държат кормилото, както и да превозват други хора.