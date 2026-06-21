Купуването на задължителните автоаксесоари от улични търговци само за да "отбием номера" пред властите, може да крие неприятни – и дори опасни – изненади. За това алармира възмутена пловдивчанка, която сподели горчивия си опит със запечатана автоаптечка, купена от "амбулантните търговци" около сградата на Пътна полиция в Пловдив, научи Plovdiv24.bg.

Опасната "медицинска" находка

Жената разказва, че е останала буквално изумена, когато ѝ се е наложило да отвори аптечката си, стояла неразпечатана в оригиналния си найлон в продължение на 7 години. След като с много усилия успяла да отвори кафявата наръбена кутия, вместо стерилни медицински материали, вътре я очаквала абсурдна гледка:

© Фейсбук

Открих "медицински памук", омазан с черно масло от черни пръсти по него… и капачка!, споделя жената във Фейсбук.

В разказа си пловдивчанката засяга публична тайна, добре позната на всички шофьори в града – присъствието на нахални търговци около КАТ, които буквално окупират автомобилите на чакащите. Много често водачите купуват от тях пожарогасители, триъгълници и аптечки не заради качеството им, а за да се сдобият бързо със задължителния атрибут за минаване на преглед и за да бъдат оставени на спокойствие. Този случай нагледно показва, че подобни "опаковани" комплекти често са просто имитация. При реална пътна контузия или инцидент, използването на мръсни и нестерилни материали може да доведе до тежки инфекции и усложнения.

Призив към шофьорите

Въпреки неприятната изненада, жената завършва разказа си позитивно, отправяйки апел към всички участници в движението за безаварийно и щастливо лято:

© Facebook

Карайте внимателно!, завършва публикацията си потърпевшата.

Този случай служи като обица на ухото за всички водачи – автоаптечката не е просто пластмасова кутия, която да ни спаси от глоба, а медицински комплект, който може да спаси човешки живот. Затова е препоръчително тя да бъде закупувана само от аптеки или лицензирани магазини за авточасти.