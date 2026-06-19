“Има съществена разлика с днешното положение. Навремето ние всички бяхме юноши на Ботев, на Локомотив. Може да не сме били най-добрите, но смея да твърдя, че бяхме доста над тези момчета, които сега ги водят от Африка. Много се извинявам, но вместо да залагаме на нашите млади футболисти, да ги отглеждаме, да ги побутнем, ако не им върви, да им помагаме - без това няма как да стане. Нашето предимство беше, че всички сме израснали в Пловдив".

Това каза славният вратар на Ботев Пловдив Лилчо Арсов в подкаста на Слави Георгиев “Истината за Пловдив". Двамата разговаряха за състоянието и проблемите на футбола в града.

“Не ме наричай легенда. Не харесвам тази дума. Легендите в Ботев са две - Чико, Коце Костадинов. Христо Бонев в Локомотив, Гочо Василев. Това са големи футболисти. А ние просто сме играли футбол в Ботев, така да кажа", започна Лилчо Арсов.

С ментетата, които идват отвън, няма да имаме български футбол

Водещият Слави Георгиев постави най-наболелия въпрос на българския футбол в момента - множеството наемни чужди футболисти и разривът между българските отбори и техните детско-юношески школи.

“И Локомотив, и Ботев разчитаха предимно на момчета от своите школи и от региона. Сега идват едни хора, които са наемници, целта им е да направят няколко добри мача или един сезон, и ако успее да издържи, ще го бутнат някъде във 2-3 дивизия в Западна Европа.

Това е целта и на мениджърите. Но по този начин се прекъсна връзката между школата първо, и между самите фенове и отборите", констатира Георгиев.

Треньорите да са смели и да налагат наши млади футболисти

“Тук всичко зависи от президентите на клубовете. Като гледам, Локомотив като че ли малко повече налагат собствени юноши. Но това е ролята на президента. Защо трябва да доведем някой отвън, за да ни ползва като трамплин?! Не е ли по-сладко да направиш собствени юноши? И да ги продаваш навън. Както правят в Сърбия. В Сърбия продават за милиони евро футболисти. Собствени. В Хърватска е същото. Има някаква надежда, в момента БФС и Георги Иванов се опитват да променят нещата. Започнаха да правят едни кампове. Оглеждат децата отрано. Някакъв лъч се вижда в тунела. Но пак казвам, ако треньорът не е смел да наложи млад футболист, как да стане работата? Няма как", смята Лилчо Арсов.

В нашата школа учим 200 деца на футбол и развиваме уменията им

Години наред славният вратар, който е и лицензиран треньор, развива доста успешно своя футболна школа.

“С колегата Тони Бедачев решихме, че ние имаме деца, обаче нямаме база, където да тренираме. И докато някои обръщат триъгълника, първо събират децата, тренират на едни малки площадки, ние решихме, че първо трябва да имаме база. Да, направихме нещо много хубаво.

На тези игрища, които изградихме в училищата “Свети Седночисленици" и "Софроний Врачански" тренираме от 4 до 8 вечерта, а от осем сутринта до четири следобед ги ползват училищата. Направили сме нещо социално и за града. Явихме се на търг, имаше процедура. В момента при нас имаме около 200 деца", сподели в подкаста “Истината за Пловдив" Арсов.

Нещата днес нямат абсолютно нищо общо с нашето детство. Нищо общо. Ние тренирахме на пето игрище на Стадион Пловдив. Сега децата са прекалено задоволени, залива ги всякаква информация. Наскоро много се изненадах - как е възможно, дете, което тренира футбол и иска да продължава напред, да не гледа футбол?!? Който не гледа футбол, няма как да стане футболист. Много са различни нещата сега. Когато бях на 18 години, Ботев не ми предлагаше договор. Една година съм пътувал до Първомай да играя в А окръжна група и съм си плащал билет всеки божи ден, за да отида да тренирам. За да мога да играя. Сега всички млади много бързат и всеки иска да играе веднага в А група.

Истината е, че все още е доста труден преходът между юношеския и мъжкия футбол. Това е най-трудното и е хубаво, че и двата пловдивски отбора направиха свои втори отбори, което помага на един по-плавен преход от юношеския в мъжкия футбол.

Но феновете искат бързи резултати. Не ги интересува как ще се развива отборът. Важно е да се приеме политика, при която да играят българи. И то наши момчета. Да вкарваш на годината - не по пет, един да влезе в мъжкия отбор е напълно достатъчно.

Дайте шанс на децата

Един, двама да вкарваме в мъжките отбори ще е много добре. Дайте шанс на нашите деца. А не - тук заприличахме на... какво да ви кажа. Говорят - нямало национален отбор. И как да има национален отбор? Къде са българите? Къде играят? Да видим колко българи има. И този национален селекционер къде да ги избере? Да ги търси по горите ли...

Ако продължаваме с тези чужденци... Поне сега БФС въведе да играят повече българи. Иначе няма управия. Не виждам как ще стане. Както не си налагаме юношите, няма да се получи.

Но вината не е в БФС. Аз познавах много отблизо и Боби Михайлов, и с Георги Иванов се познаваме от сто години, близки сме. Той е много сериозен, страшно мъжко момче. Вината за положението не е при БФС. Виновни са президентите на клубовете. Те не пускат българи да играят в първите отбори. Това е. Какво може да направи Георги Иванов? Откъде да си ги вземе тези футболисти? Откъде? Ето, сега променят правилата, четирима българи задължително ще играят. Но преди да обвиняваме БФС, нека се огледаме първо около нас какво става и тогава. На хората от футбола искам да кажа: “Налагайте млади наши футболисти. Ще спечелите много повече, отколкото с ментетата, които идват отвън."

Дайте стадион “Пловдив" на публично-частно партньорство, там е истината

Въпреки многото критики, за мен беше правилно, че се построиха двата стадиона на Ботев и Локомотив, вместо да се инвестира само в стадион “Пловдив". Трябва да има два стадиона. Тръпката е една, когато отидеш на единия стадион да играеш, и различна, когато си на другия.

Стоичков беше докарал инвеститори за стадион “Пловдив", защо не им го дадат? Да направят публично-частно партньорство. Дайте го на някой да го построи. Той не може да го вземе и да го премести на друго място след това, нали? Което се построи за Пловдив е добре дошло за града и гражданите на Пловдив. Дайте го на някой да го строи този стадион. Да се развива тази уникална спортна инфраструктура там.

Какво още каза знаменитият вратар на Ботев Лилчо Арсов в подкаста на Слави Георгиев “Истината за Пловдив", гледайте в YuoTube канала и социалните мрежи на предаването.