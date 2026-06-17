Летният сезон традиционно е време за големи филмови премиери и блокбастъри. Любителите на седмото изкуство в Пловдив вече могат да се възползват от нова специална оферта. Киното в най-стария мол под тепетата въвежда изкушаваща промоция с рекламирана цена от 5.00 € (9.78 лв.) за билет, изписана на официалния им банер.

От Cinema City уточняват, че предложението не важи за 4DX прожекции, предпремиери и специални събития. Кампанията ще бъде активна до 30 септември 2026 г.

Очаква се инициативата да предизвика сериозен интерес сред киноманите, особено през летните месеци, когато на голям екран излизат редица дългоочаквани заглавия като "Одисея“ на Кристофър Нолан, "Миньони и чудовища“, "Играта на играчките 5“, "Спайдър-мен: Нов ден“, "Катерачът“, "Заразно зло“ и др.

Припомняме, че когато в средата на септември, по време на Националните кино дни, повечето кина обявят промоционални цени, в салоните редовно се оформят големи навалици.

Какви са редовните цени на билетите в действителност?

Пълният ценоразпис на киното показва, че реалното приложение на промоционалните цени зависи строго от деня от седмицата и формата на прожекцията.

При 2D филмите рекламираната цена от 5.00 € е валидна единствено в четвъртък (без предпремиери). През останалите дни редовният билет за 2D филм е почти двойно по-скъп – 9.00 €.

Базовата промоционална цена при филмите на 3D е в ден вторник и е на стойност 5.50 €, но към нея се доплащат 1.30 € за очила, което оформя обща сума от 6.80 €. В останалите дни редовният 3D билет, заедно с очилата, достига до 11.30 € (б.р. 10.00 € за билет + 1.30 € за очила).

При 4DX прожекциите обявената промоция изобщо не важи. Редовният билет за 2D 4DX е 13.10 €. При 3D 4DX формат цената на редовния билет е 14.10 €, като с включената такса за очила от 1.30 € , крайната сума възлиза на 15.40 €.