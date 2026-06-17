Емоционален пост в голяма популярна пловдивска фейсбук група предизвика вълна от реакции и постави болезнения въпрос за липсата на емпатия и човечност в съвременното общество. Пловдивчанка разказа за грозна случка от натоварения булевард "Кукленско шосе", където десетки шофьори са подминали с равнодушие, а някои дори с агресия, закъсала жена с дете. Автомобилът на жената изгаснал внезапно в движение, като от двигателя започнал да излиза гъст дим. Майката веднага отворила вратите на колата, вдигнала капака и започнала притеснено да търси съдействие по телефона, докато в автомобила стояло уплашеното ѝ дете, научи Plovdiv24.bg.

Писък на недоволство вместо протегната ръка

Вместо да проявят разбиране или да предложат помощ, преминаващите шофьори буквално профучавали покрай опасната ситуация. Някои от тях дори надували клаксоните, ядосани, че авариралият автомобил забавя трафика на главния булевард.

Тя се притесняваше, че им пречи, но никой от тях не се притесняваше за нея. Зрящи слепци!, споделя с огорчение авторката на публикацията, която единствена решава да отбие и да помогне.

Когато спира зад нея и я пита как може да съдейства, жената обяснява, че вече е извикала пътна помощ. Най-големият ѝ страх обаче останал фактът, че се намира на оживено място и блокира движението – парадокс, който подчертава скромността на потърпевшата на фона на бруталният егоизъм около нея.

Накъде бързаме и какви хора станахме?

Очевидецът изразява недоумението си от факта, че нито един от десетките преминали шофьори и мъже не е спрял, за да помогне за елементарно нещо – автомобилът да бъде избутан едва 50 метра встрани в близката пресечка. Така хем нямаше да има предпоставки за катастрофи на булеварда, хем майката и детето щяха да изчакат специализираната помощ на сянка.

Явно наоколо не минаваха хора, нито нормални мъже, а някакви бездушни, бързащи за нищото човекоподобни!, завършва критичния си коментар жената.

Случаят бързо се превърна в повод за сериозна дискусия в Пловдив за това доколко сме способни да спрем в забързаното си ежедневие и да останем хора, когато някой на пътя е в беда.