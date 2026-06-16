На 6 юни 2026 г. в Пловдив приятели мотористи от общността "На Къде“ организираха благотворително събитие в подкрепа на малкия Боян. За каузата бяха поканени приятели и съмишленици, които откликнаха с желание да помогнат.

На събитието присъстваха над 120 души. Специален гост беше Rado Custom Garage – единственият по рода си къстъм гараж за Rat Rod автомобили на Балканския полуостров. Водещ и DJ на благотворителната вечер беше добре познатият пловдивски диджей Майки Флекс, който допринесе за доброто настроение и емоционалната атмосфера през цялата вечер.

В рамките на събитието беше организирана благотворителна томбола, като много от печелившите предоставиха наградите си за последващ търг. Благодарение на щедростта на присъстващите в края на вечерта беше обявена събраната сума от 3000 евро в подкрепа на Боян и неговото семейство.

ГАЛЕРИЯ: Мотористи организираха благотворително събитие в Пловдив ‹ Виж всички 7 снимки ›

Въпреки проливния дъжд и типичната за мотористките събирания атмосфера, изпълнена с много емоции, доброто настроение не напусна участниците нито за миг. Усмивките и съпричастността по лицата на всички присъстващи показаха, че когато хората се обединят около добра кауза, могат да постигнат истински значими резултати.

Благодарим на всички, които подкрепиха инициативата и помогнаха тя да се превърне в успех, казаха за Plovdiv24.bg организаторите.