Инициативата на властта "Кошница с грижа“, договорена като благородно партньорство между правителството и големите хипермаркети, много бързо се сблъска с суровата реалност на българския пазар. Вместо споделена социална отговорност, кампанията отприщи вълна от сигнали от родни производители, които обвиняват някои от големите търговски вериги в опити да си осигурят рекламираното 15-процентно намаление на цените изцяло за сметка на фермерите. Случаят вече е на челните бюра в Министерството на земеделието и Комисията за защита на конкуренцията, които започнаха спешни проверки.

Вътрешната картина на конфликта разкриват пред bTV Марин Генуров от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция и Цветан Цеков от Браншова камара "Плодове и зеленчуци“. Според Генуров сигналите за момента идват от производители на домати, които са се оказали под сериозен натиск да свалят драстично своите доставни цени. Търговците са поискали фермерите да поемат финансовата тежест на отстъпката, под предлог че стоката отива за въпросната социална кошница. В процеса на подготовка на документите за КЗК обаче става ясно, че проблемът е много по-дълбок и всъщност не е пряко следствие от държавната инициатива, а представлява чист опит за нелоялна практика, съвпадащ с новите промени в Закона за защита на конкуренцията.

Зад тези корпоративни маневри се крие и един много по-сериозен проблем за сектора - масовият страх сред хората, които реално произвеждат храната ни. Цветан Цеков открито признава, че огромна част от неговите колеги се притесняват да говорят публично, за да не загубят достъп до рафтовете на големите магазини. Самият Цеков споделя, че вече е бил "делистнат“ и премахнат от една от големите вериги именно заради честните си медийни изяви, в които разкрива, че на българските фермери често се налага да продават под себестойност, просто за да оцелеят на пазара.

Въпреки напрежението, браншът вижда дългосрочно спасение в новите законодателни промени, които регулират правомощията на КЗП и КЗК. Според производителите тези мерки са първият реален опит на българско правителство да осветли целия процес на ценообразуване и изрично да забрани 33 конкретни нелоялни търговски практики, които досега притискаха родното производство.

В края на краищата, представителите на сектора не отричат смисъла на "Кошница с грижа“. Те определят кампанията като отлична първа стъпка по европейски модел, но са категорични, че държавата трябва да бъде много бдителен арбитър, за да не се превърне една добра идея в поредния инструмент за изцеждане на българското земеделие.