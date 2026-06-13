Специализиран интернет портал ще показва ориентировъчната "справедлива стойност“ на около 20 стоки от първа необходимост. Това съобщи председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от "Прогресивна България“ в предаването "Говори сега“.

По думите му между първо и второ четене на законовите текстове терминът "справедлива цена“ е заменен със "справедлива стойност“, информира Plovdiv24.bg.

Как ще се определя стойността

Проданов обясни, че методиката се разработва в момента и предстои да бъде одобрена от Министерския съвет.

Тя ще се базира на два основни подхода:

сравнение със сходни продукти в други държави от Европейския съюз, като се отчитат разликите в ДДС и покупателната способност;

модел "разходи плюс“, който включва цена на едро, логистика, оперативни разходи, заплати, технологични загуби и нормална търговска надценка.

Според него публикуваната стойност няма да бъде нито ценови таван, нито минимална цена, а ориентир за потребителите.

Целта е повече прозрачност

Проданов подчерта, че идеята е да се намали информационната асиметрия на пазара и гражданите да могат по-лесно да преценяват дали дадена цена е близка до икономическата стойност на продукта.

Той посочи още, че в европейското законодателство съществуват разпоредби срещу налагането на несправедливи цени от предприятия с господстващо положение на пазара.

Защо се удължава контролът върху цените

Председателят на бюджетната комисия коментира и забраната за увеличение на цени и услуги без икономическа обосновка за период от една година.

По думите му това е продължение на вече съществуващи текстове в Закона за еврото и не представлява пряка забрана за поскъпване, а изискване всяко увеличение да бъде подкрепено с обективни икономически аргументи.

Борба със спекулата

Според Проданов част от поскъпванията са обосновани от фактори като международната обстановка, инфлационния натиск, бюджетната политика и кредитната активност.

Наред с това обаче съществуват и случаи на необосновано повишаване на цените.

"Това е така наречената спекула или опит да се лови риба в мътна вода“, заяви той.

Проданов отбеляза, че според опита на други държави след въвеждането на еврото често се наблюдават инерционни процеси при цените и затова е необходимо те да бъдат внимателно наблюдавани и управлявани.