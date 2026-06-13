Седмица след старта на "Кошница с грижа" първите конкретни сметки от касата вече са факт и дават отговор на въпроса, който вълнува всяко домакинство, колко реално остава в портфейла. Проверка на място в магазин от участващите вериги показва, че продуктите за една домашна баница с кайма излизат 13,05 евро с отстъпките по програмата, срещу 15,72 евро на редовни цени. Разликата от 2,67 евро на едно-единствено пазаруване, или около 17% икономия, е първото осезаемо доказателство, че инициативата работи на касовия бон. Въпросът, по който икономистите спорят, е друг, докога.

Лев по лев: Какво показа проверката

В проверения търговски обект със специални стикери са обозначени около 30 продукта, основни храни като сирене, яйца, кисело мляко и кори за баница. Конкретните цени очертават реалния мащаб на отстъпките, 500 грама кайма смес е свалена от 3,32 на 2,79 евро, сирене от около 700 грама, от 6,08 на 4,99 евро, килограм кисело мляко, от 1,43 на 1,19 евро. Десет яйца размер L се продават с 15% намаление, а фините кори за баница, с 18% отстъпка.

Сметката за баницата е показателна именно защото включва само обозначени продукти. При пазаруване, в което част от стоките са извън списъка, процентната икономия за цялата количка естествено ще е по-малка, отстъпките важат за конкретните артикули със стикер, не за касовата бележка като цяло.

Икономистът: Диалогът е предимството, дефицитът, заплахата

Старши икономистът Георги Ангелов оценява като най-голямо предимство на инициативата начина, по който е постигната.

По-добре е, когато двете страни седнат и измислят нещо заедно, отколкото да се опитваме да форсираме решения единствено чрез законови промени , посочва той.

Заедно с това Ангелов очертава и границите на ефекта, подобни инициативи могат да имат ограничено действие, ако не бъдат подкрепени от по-широки икономически мерки. Според него бюджетният дефицит и бързият ръст на потребителското кредитиране създават натиск върху цените, който никоя кампания не може да неутрализира.

Това напрежение ще избие някъде. Миналата година беше при имотите, а сега виждаме ефекта при други стоки и услуги. Необходимо е успокояване чрез разумна бюджетна политика , категоричен е икономистът.

Любопитен щрих към картината дава и европейското сравнение, някои продукти продължават да са по-евтини в Германия, отколкото в България, което поставя отново въпроса за ценовите аномалии на общия пазар.

Регулаторът: Репутацията на масата дава пазарен ефект

Положителна оценка дава и председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му доброволното сътрудничество между държавата и веригите подобрява конкурентната среда в полза и на бизнеса, и на потребителите.

Когато се постави репутацията на масата, доброволните инициативи винаги дават добър пазарен ефект. Важно е тази практика да не бъде временна, а да се превърне в устойчив модел на поведение , заявява Иванов.

Той обаче поставя и две условия, стриктно следене за злоупотреби с пазарна сила покрай кампанията и структурна промяна при самите производители. Трайното решение според Иванов минава през тяхното сдружаване: "Само обединени производители могат да бъдат равностоен партньор на големите търговски вериги. Това е моделът, който работи в цяла Европа."

Равносметката

Първите касови бележки дават на "Кошница с грижа" положителна оценка в краткосрочен план, около 2,70 евро икономия на едно целево пазаруване не е символична сума за домакинство, което пазарува така няколко пъти седмично. Дългосрочната присъда обаче остава отворена: икономистите са единодушни, че без овладян бюджетен дефицит и по-силни позиции на българските производители по веригата, отстъпката на рафта ще остане облекчение, а не лечение.