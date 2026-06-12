Българският попфолк певец Никола Праматаров, станал известен в музикалните среди с псевдонимите си Никсън или Колагена, почина на 11 юни 2026 г. на 43-годишна възраст. Изпълнителят, който е син на известната попфолк певица Каролина, остава в историята на жанра като едно от най-младите и успешни имена в зората на неговото развитие.

За кончината на музиканта Plovdiv24.bg вече информира. Припомняме, че изпълнителят остави зад себе си трайна следа в българската попфолк култура от края на миналия и началото на настоящия век.

Днес светът ми угасна!!! Моят обичан, първороден син Никола (НИКСЪН), си отиде твърде рано, оставяйки след себе си огромна празнота, която нищо не може да запълни! Дано Бог ти отреди най-доброто място, детето ми!!! Завинаги оставаш в сърцето ми! Благодаря от цялото си сърце на стотиците от вас, които в този най-тъжен час ни подкрепят със своите съболезнования и топли думи! На по-късен етап ще обявим дата и час на поклонението в Асеновград. написа майката на Никсъна, Катя Праматарова във фейсбук

Ранен старт и титлата "Детето чудо на попфолка“

Никола Праматаров стартира своята професионална музикална кариера, когато е едва на 16 години. Благодарение на ранния си пробив и бързо натрупаната популярност, той е наречен от феновете и критиците "Детето чудо на попфолка“. Като един от най-младите изпълнители в този жанр по онова време, той успява да спечели масова аудитория и силна фен база. В пика на своята кариера Никсън издава два самостоятелни албума – "Пич от класа“ и "Стопроцентов мъжкар“, които излизат на пазара чрез плевенската музикална компания "Меджик мюзик“. Сред най-емблематичните и разпознаваеми негови песни остават хитовете "Далавера“, "Руса птичка“, "Плейбой бар“ и едноименната "Пич от класа“.

Проблеми със закона и битка с наркозависимостта

След приключването на активната си музикална кариера, Никола Праматаров преминава през труден житейски период, съпроводен с проблеми с правосъдието. Той получава няколко присъди за притежание на наркотични вещества, в резултат на което прекарва известно време в затвора. Извън границите на България, Праматаров живее в Гърция заедно със своята майка, съпругата си Весела и своя син, като в южната ни съседка той преминава и специализирано лечение в клиника за наркозависимост.

След като излиза от затвора, певецът прекарва още един кратък период в Гърция, но в крайна сметка взема решение да се премести и да се установи трайно в Англия заедно със своето семейство, където живее до края на дните си.