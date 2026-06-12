Българският попфолк певец Никола Праматаров, станал известен в музикалните среди с псевдонимите си Никсън или Колагена, почина на 11 юни 2026 г. на 43-годишна възраст. Изпълнителят, който е син на известната попфолк певица Каролина, остава в историята на жанра като едно от най-младите и успешни имена в зората на неговото развитие.
За кончината на музиканта Plovdiv24.bg вече информира. Припомняме, че изпълнителят остави зад себе си трайна следа в българската попфолк култура от края на миналия и началото на настоящия век.
Ранен старт и титлата "Детето чудо на попфолка“
Никола Праматаров стартира своята професионална музикална кариера, когато е едва на 16 години. Благодарение на ранния си пробив и бързо натрупаната популярност, той е наречен от феновете и критиците "Детето чудо на попфолка“. Като един от най-младите изпълнители в този жанр по онова време, той успява да спечели масова аудитория и силна фен база. В пика на своята кариера Никсън издава два самостоятелни албума – "Пич от класа“ и "Стопроцентов мъжкар“, които излизат на пазара чрез плевенската музикална компания "Меджик мюзик“. Сред най-емблематичните и разпознаваеми негови песни остават хитовете "Далавера“, "Руса птичка“, "Плейбой бар“ и едноименната "Пич от класа“.
Проблеми със закона и битка с наркозависимостта
След приключването на активната си музикална кариера, Никола Праматаров преминава през труден житейски период, съпроводен с проблеми с правосъдието. Той получава няколко присъди за притежание на наркотични вещества, в резултат на което прекарва известно време в затвора. Извън границите на България, Праматаров живее в Гърция заедно със своята майка, съпругата си Весела и своя син, като в южната ни съседка той преминава и специализирано лечение в клиника за наркозависимост.
След като излиза от затвора, певецът прекарва още един кратък период в Гърция, но в крайна сметка взема решение да се премести и да се установи трайно в Англия заедно със своето семейство, където живее до края на дните си.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!