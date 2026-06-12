Идват бури, въпросът е къде и колко силно ще ударят. Атмосферен фронт, дълъг повече от 2000 километра, е разположен от Скандинавия до Средиземноморието и бавно, но сигурно пълзи на изток. Още днес следобед той е над Западна България, а утре ще оказва влияние върху времето в цялата страна. На места валежите ще са интензивни, с по 15, 20 или дори 30 литра на квадратен метър за кратко време, а някъде са възможни и градушки. Това предупреди климатологът Симеон Матев пред репортер на Plovdiv24.bg.

Първи удар: Западна България

По думите на климатолога процесите започват от запад. "Още днес следобед над западните райони облачността ще се увеличи и ще започнат превалявания и гръмотевични бури", предупреди Матев. Той уточни, че при такива нахлувания картината винаги е неравномерна: "Винаги при такива нахлувания има райони, в които вали много силно и падат големи количества валежи, както и места, където само леко превалява."

Именно тази непредвидимост прави фронта коварен. "Трудно може да се каже къде точно ще бъдат най-силните валежи, но така или иначе има условия на места те да са интензивни и за кратко време да паднат 15, 20 или 30 литра на квадратен метър", обясни той. На места е възможно да се изсипе и градушка. Засега опасната зона е Западна България.

Утре: Фронтът завладява цялата страна

Бурите ще се преместят на изток с напредването на фронта. "Към вечерта днес и в началото на нощта ще има известно отслабване на процесите, а след полунощ и утре преди обед, с усилване на вятъра от северозапад, нова порция хладен въздух ще започне да обхваща страната", прогнозира Матев. Днес температурите остават летни, между 27-28 и 30-33 градуса, но застудяването идва точно зад фронта.

Превенцията е по-добра от вайкането

Климатологът отправи и конкретен практически съвет, особено към хората край реки. Препоръката му е действията да са превантивни, не закъснели: ако някой има имущество, разположено до река, която е известна с това, че прелива и причинява бели, по-добре да си прибере или поне да подсигури покъщнината предварително. "А не след това да се вайкаме и да казваме — реката дойде и отнесе всичко", предупреди Матев.

Накратко за следващите 24 часа: запад днес следобед посреща първите бури, утре до обед фронтът завладява цялата страна, а зад него нахлува по-хладен въздух. Където завали силно, количествата ще са значителни за кратко време — затова чадърът, прибраната покъщнина край реките и повишеното внимание на пътя са по-добрата стратегия от изчакването.