Над 30 продукта от първа необходимост влизат в инициативата "Кошница с грижа", сред тях хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци, с акцент върху българското производство. Това съобщи народният представител от "Прогресивна България" Вяра Петрова пред репортера ни Цоня Събчева. По думите й намаленията ще бъдат поети доброволно от търговските вериги и няма да са за сметка на производителите, а държавата ще следи за евентуален натиск върху доставчиците. Инициативата идва успоредно с по-широка законодателна офанзива срещу нелоялните търговски практики и непрозрачните надценки.

Доброволни намаления, без удар по производителя

Петрова определи "Кошница с грижа" като "голяма крачка в правилната посока" и подчерта, че това е само един от инструментите, които се прилагат. Ключовото уточнение: отстъпките са доброволен ангажимент на веригите, а не задължение, прехвърлено върху производителите. "Държавата ще следи за евентуален натиск върху доставчиците и ще реагира при сигнали за нелоялни практики", заяви тя.

Законът вече е приет: Нелоялните практики скачат от 17 на над 30

Зад инициативата стои и реална законодателна промяна. Парламентът вече прие окончателно изменения в правилата за контрол върху конкуренцията и защита на потребителите, които според Петрова дават на регулаторите повече възможности да проследяват ценообразуването по цялата верига на доставки.

Най-конкретното число: броят на определените като нелоялни търговски практики се увеличава от 17 на над 30, а санкции ще има и за опитите за заобикаляне на правилата чрез сходни механизми. "Не е нормално вносни продукти да се продават с по-ниски надценки от българските. Целта е да се установи на кой етап от веригата се формират прекомерно високите надценки и там, където има нарушения, да бъдат предприети необходимите действия", посочи депутатът.

Вяра Петрова при Цоня Събчева

Електронен регистър ще лови нарушенията автоматично

Сред новите мерки е и създаването на електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти. При установени несъответствия системата ще изпраща автоматични сигнали до компетентните институции — тоест контролът се прехвърля частично върху автоматизирана система, която следи разминаванията в реално време.

Какво се готви за българските производители

Отделно се подготвят мерки за насърчаване на кооперирането в сектора, включително законови промени, които да улеснят обединяването на земеделски стопани и животновъди при договарянето и реализацията на продукцията им. Логиката е по-голяма пазарна тежест за дребните производители срещу веригите.

"Държавата трябва да намери баланс между интересите на производителите, търговците и потребителите, като решенията се вземат чрез диалог и прозрачност, без да се нарушават принципите на пазарната икономика", заключи Петрова.