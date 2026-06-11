Явор Златанов, който преди дни осъди прокуратурата и получи обезщетение от 100 хил. евро, заяви, че според него Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, продължава да оказва влияние върху прокуратурата. В интервю за сутрешния блок на Нова телевизия бизнесменът коментира развитието по случая и последиците, които твърди, че е понесъл след ареста си през 2019 г.

Златанов заяви, че е убеден, че докато не бъде сменен Висшият съдебен съвет, Петров ще продължи да има влияние в съдебната система.

Делото срещу прокуратурата

Бизнесменът беше арестуван и обвинен в пране на пари през 2019 г., след като баща му Илия Златанов, с когото е в конфликт, потърсил съдействие от Петьо Петров. По думите на Златанов съдът е приел, че арестът му е бил използван за овладяване на бизнеса му, а не като част от разследване на извършени престъпления.

Той определи присъденото му обезщетение като символично и заяви, че не очаква ново разследване на дейността на Петров.

Критики към прокуратурата

Според Златанов освобождаването на Петров от наказателна отговорност по дело, свързано с фалшиви документи и имущество на семейството, е показателно за проблеми в работата на прокуратурата.

Това е много обидно и показва, че в България прокурорите могат да извършват каквито престъпления поискат и да останат безнаказани. Тези, които повдигат обвиненията, са негови подчинени. Умишлено повдигат обвиненията по начин, че да не могат да издържат в съда, каза Златанов.

По думите му 35 килограма злато и 550 хил. евро, за които семейството твърди, че са били присвоени, все още не са открити.

"Загубих бизнеса си, докато бях в ареста“

Златанов заяви, че след ареста му предприятието му за асансьори е било превзето.

Завзеха фабриката ми за асансьори и ме вкараха в ареста. Докато бях в ареста, изхвърлиха охраната ми и превзеха предприятието с помощта на полицията, която беше изпратена от Пепи Еврото, коментира Златанов.

Бизнесменът разказа и за здравословните проблеми, които твърди, че е получил по време на задържането си.

"Останах без бизнес, докато бях заключен зад решетките. След това съсипаха и здравето ми. Държаха ме 36 дни с уросепсис в ареста. Бях като ходещ скелет“, заяви Златанов.

По думите му в крайна сметка е бил настанен за лечение в болница "Лозенец“, където д-р Борил Петров е спасил живота му.