Четири години и половина война. Всекидневни бомбардировки. И въпреки това основните храни в Украйна струват между 20 и 50% по-малко, отколкото в България през юни 2026 г. Сравнението на цените в Киев и София поставя един неудобен въпрос: Защо плащаме толкова повече от страна в окопите?

Данните идват от агрегатори на цени и супермаркети за периода май – началото на юни 2026 г., преизчислени в евро по курс около 1 гривна = 0,0194 евро. Картината е последователна почти при всяка стока от кошницата, забеляза репортер на Plovdiv24.bg.

Най-фрапиращата разлика е при месото. Пилешкото филе в Украйна струва 3,83–4,60 евро за килограм, докато в България същият килограм върви по 7,67–9,20 евро — почти двойно. При свинското разликата е от 4,60–6,14 евро там срещу 7,16–10,23 евро у нас, а телешкото в Киев е 7,67–8,69 евро срещу 12,27–16,36 евро в София.

Млечните продукти разказват същата история. Литър прясно мляко в Украйна е 1,12 евро, у нас — 1,74 евро. Килограм кашкавал там започва от 7,67 евро, докато в България стартира от 11,25 и стига до 16,36 евро. Дузина яйца — 1,94 евро в Украйна срещу 2,81 евро у нас.

Дори при най-базовите стоки тенденцията не се чупи. Бял хляб 500 грама е с около 36% по-евтин в Украйна (0,72 срещу 1,12 евро). Брашното е 0,61 евро за килограм там и 0,92 у нас. Захарта — 1,07 срещу 1,43 евро. Оризът — 1,74 срещу 2,45 евро.

Ако се събере месечна кошница за семейство от двама възрастни и дете, картината остава същата: по ориентировъчни оценки храната за месец в Киев излиза осезаемо по-евтина от тази в София при всяка категория — от хляб и тестени, през млечни, до месо и пакетирани стоки.

Но тук е и обратната страна, без която сравнението е подвеждащо. Доходите в Украйна са далеч по-ниски. Средната брутна заплата в България за първото тримесечие на 2026 г. е 1407 евро по данни на НСИ, докато в Украйна тя е в диапазона 650–700 евро. С други думи — за човек с българска заплата Киев изглежда евтин, но за самите украинци същите тези цени тежат сериозно на бюджета. По-ниските цени отразяват и по-ниска покупателна способност, не просто по-добър пазар.

И все пак за българския потребител изводът остава неудобен. Докато у нас веригите тепърва обещават отстъпки от 15% по основни продукти, а млекопреработвателите предупреждават за ново поскъпване заради контрола на вноса, една воюваща държава държи рафтовете си по-достъпни от нашите.