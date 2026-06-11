Българите не просто плащат повече на касата. Започнали са да купуват по-малко храна. През 2025 г. хранителните продукти в страната поскъпнаха средно с 12,64%, а количествата, които домакинствата слагат в количката, се свиха с 5,4%. Зад сухите проценти стои един прост факт, за все повече семейства същата кошница вече не се побира в бюджета, показа проучване на Plovdiv24.bg.

Свиването на потреблението е по-тревожният сигнал от самото поскъпване. Когато цените се вдигат, но хората купуват колкото преди, пазарът поема удара. Когато започнат да купуват по-малко, това вече говори за достигнат таван на поносимостта, домакинството реже от количеството, защото няма откъде другаде.

Най-силният ценови скок през годината дойде от сезонните плодове и зеленчуци, които традиционно теглят средната стойност нагоре в определени месеци. Но натискът беше широк, а не точков. Към края на 2025 г. поскъпвания се отчитаха при основни стоки от ежедневната кошница — от брашното и захарта до зеленчуците, където при някои позиции ръстът надхвърли 15% на годишна база.

Картината става още по-ясна, ако се излезе от рамката на една година. По данни на ОИСР цените на храните в средата на 2025 г. са били с около 46% по-високи спрямо края на 2019 г. — тоест преди пандемията. С други думи, за пет години и половина средната хранителна сметка на българина е нараснала почти наполовина. Годишните 12,64% не са изключение, а поредната стъпка в дълга възходяща линия.

Има и още един неудобен детайл за източноевропейските домакинства, който прави удара по-тежък, отколкото изглежда от процентите. Разходите за храна заемат значително по-голям дял от семейния бюджет в Източна Европа, отколкото в Западна. Същият процент поскъпване боли повече тук, защото храната изначало изяжда по-голяма част от дохода — и оставя по-малко място за маневриране, когато цените тръгнат нагоре.

Затова и реакцията на пазара вече е видима. Търговските вериги обявиха ангажименти за по-ниски цени по десетки основни продукти, а държавата заговори за натиск върху производители да свалят цени. Дали тези мерки ще обърнат тенденцията, или само ще я забавят, предстои да покаже 2026 г. Засега обаче числата разказват една и съща история: храната поскъпва по-бързо от търпението на потребителя.