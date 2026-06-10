Българската електронна музикална сцена загуби един от познатите си представители. Починал е DJ STEVEN, съобщиха от лейбъла за електронна музика "Метрополис“. В емоционално послание до своите последователи от "Метрополис“ съобщиха за кончината на диджея, когото определят като близък приятел и сродна душа, информира Plovdiv24.bg.

"Отиде си нашият скъп приятел, нашата сродна душа и ние не можем да намерим думите, с които да опишем празнината в сърцата ни“, написаха от организацията.

Според колегите му DJ STEVEN е умеел да общува с публиката чрез музиката, независимо дали е бил зад пулта в малък клуб или пред хиляди почитатели на големи музикални събития.

От "Метрополис“ го описват като "усмихнат магьосник“, който винаги е успявал да задържи настроението на дансинга и да остави своя отпечатък върху електронната сцена.

В посланието си организацията посочва, че през следващите дни ще бъде съобщено кога ще се състои опелото, за да могат близки, приятели и почитатели да се сбогуват със Стефан.

"Ще го пазим в сърцата си така, както е на тази снимка – усмихнат и готов да подаде ръка на всеки“, написаха още от "Метрополис“.