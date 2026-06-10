Нови данни от голямо международно изследване на ООН и ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) показаха нещо много интересно за българското семейство, a то е че България се нарежда на 8-о място в света по брой деца, родени извън брака.

Според статистиката, близо 59% от бебетата у нас се раждат без родителите им да имат сключен брак. Това ни поставя рамо до рамо с Франция и доста пред страни като Швеция (58%), Великобритания (49%) и САЩ (40%), които по принцип смятаме за много по-либерални от нас.

Най-много деца извън брака се раждат в Латинска Америка - на първите три места са Колумбия (87%), Перу (86%) и Коста Рика (84%). В Европа първенец е Исландия със 70%. Веднага след нея обаче идваме ние и французите с нашите 59%.

Интересно е какво се случва при съседите ни. В Румъния нещата са коренно различни - там едва 31% от децата се раждат без брак, което означава, че съседите ни все още държат много повече на традиционната сватба и подписа. На последно място в списъка е Хърватия с 24%.

Повечето хора веднага биха си помислили, че това е знак за криза в българското семейството или че има твърде много самотни майки. Истината обаче е съвсем друга и съвсем прозаична. Младите хора в България масово живеят заедно, обичат се и гледат децата си под един покрив, но просто не виждат смисъл да ходят до ритуалната зала.

Днес да купиш апартамент с половинката си, да вземеш заем от банката или да запишеш детето на твое име е абсолютно лесно, дори и да нямате брак. Законът и институциите вече не правят разлика. Преди години да имаш дете без брак се смяташе за срамно, особено в по-малките градове. Днес вече на много малко хора им прави впечатление двойките, които живеят "на семейни начала“. А и организирането на една сватба в България днес струва хиляди левове. Много млади двойки просто решават, че е много по-разумно да дадат тези пари за ремонт на жилище или за нуждите на бебето, вместо да черпят роднини и познати.

Данните ясно показват, че българите са приели новия европейски модел, в който най-важно е разбирателството между двама души, а не официалният документ от държавата. Оттук нататък е важно законите у нас да продължат да се променят така, че всички деца и родители да бъдат еднакво защитени, независимо дали имат сватбен албум в гардероба, или не.