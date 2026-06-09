"Спираме да се борим! Спираме да говорим! Спираме да напояваме!" С тези тежки думи Павел Стоименов, който се определя за най-големия зеленчукопроизводител в българското земеделие обяви края на една дългогодишна битка. Битка за вода, за оцеляване и за правото на българския потребител да слага на трапезата си родно производство.

Във видео, заснето директно на полето, пред тракторите и пресъхналата земя, Стоименов, заобиколен от свои колеги и агрономи, направи шокиращо разкритие. Големият производител на лук публично скъса и развали договора си с една от най-големите търговски вериги у нас. Причината? Държавата и липсата на адекватна напоителна система са го оставили без най-ценния ресурс - водата.

Лукът е дребно семе. Той не може да поникне равномерно, защото пролетта беше суха, имаше ветрове, а вода няма. Имахме договор за 10 000 тона лук. Разваляме го! Няма да можем да дадем на българския пазар лук тази година споделя с горчивина Павел Стоименов

Равносметката за Стоименов от липсата на държавна политика в сектора е брутална. Пропуснатите ползи само от този провален договор възлизат на над 5 милиона лева. От тях хазната директно губи 1 милион лева под формата на ДДС, отделно отнети са осигуровки, данъци и такси.

"Докато държавните институции организират пиар срещи с търговските вериги и обещават на хората "евтина българска продукция“, реалността на полето е коренно различна. Такава продукция просто няма да има, защото условията за развитие на българското зеленчукопроизводство и животновъдство са доведени до критична точка" допълва още зеленчукопроизводителят Павел Стоименов

Стоименов разкрива и абсурдните изисквания, спуснати от европейските чиновници на среща преди седмица. Според новите директиви, българските фермери трябва да отглеждат предимно царевица и да напояват с отпадни води - ресурс, какъвто страната ни дори не притежава в нужните количества.

"Европа иска от нас да бъдем просто доставчик на суровини - царевица, пшеница, слънчоглед. Това е. Затова спираме да се борим за напояването. Станахме твърде омразни на управляващите, сякаш се опитваме да решим някакви лични проблеми. Не, не искаме! На мястото на лука започваме да сеем царевица“, допълва разочарованият фермер.