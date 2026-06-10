Общественото недоволство в село Лесново не стихва, след като мъж прегази с автомобила си велосипеда на 9-годишно момиче заради няколко откъснати череши. В отговор на инцидента граждани организират мирен протест в подкрепа на пострадалото семейство, който ще се проведе тази неделя на площада в центъра на селото.

Случаят предизвика масови дискусии в социалните мрежи, като се стигна и голямо гражданското недоволство, информира Plovdiv24.bg. По случая вече работят полицията и прокуратурата, а бащата на момичето разкри детайли за секундите преди сблъсъка.

Хронология на конфликта

Два дни след инцидента бащата разказа, че по време на разходка с велосипеди с дъщеря си спрели до крайпътна череша, за да може детето да си откъсне плодове. Той качил момичето на раменете си, когато на мястото спрял автомобил, чийто водач започнал да присветва с фарове. Усещайки настъпващия конфликт, бащата извадил телефона си, а в следващия момент шофьорът дал рязко газ и прегазил детския велосипед.

Ход на разследването

От Районното управление в Елин Пелин съобщиха, че е образувано досъдебно производство, а извършителят е установен и разпитан. Началникът на управлението главен инспектор Христо Колев поясни, че мъжът съжалява за постъпката си и е изразил готовност да понесе законовите последствия. Към материалите по делото, изпратени на прокуратурата, са приобщени свидетелски показания и видеозаписи, като предстои да се установи дали деянието е с хулигански характер. При полицейската проверка е изяснено също, че автомобилът на извършителя е бил без валиден технически преглед и задължителна застраховка "Гражданска отговорност“.

Позицията на местната власт

Кметът на село Лесново Цветко Цветков заяви, че познава и двамата участници в сблъсъка. Той подчерта, че не оправдава действията на шофьора, но отбеляза, че до момента мъжът не е проявявал агресивно поведение и дори е участвал в различни дарителски инициативи в полза на селото.

Подготовка за гражданския протест

Организаторите на неделното събитие призовават за изцяло мирни действия и изразяват очаквания на площада да пристигнат граждани от различни градове на страната. Те са категорични, че целта на събирането е мирно изразяване на гражданска позиция срещу насилието, а не саморазправа. От полицията увериха, че е създадена необходимата организация за пълно опазване на обществения ред.

Бащата на 9-годишното дете благодари за мащабната подкрепа и призова хората да запазят доброто в себе си, допълвайки, че ако е бях реагирал по по-остър начин по време на инцидента, днес вероятно самият той е щял да бъде в ролята на подсъдим.