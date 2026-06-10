Сезонът в Слънчев бряг едва започва, а вълната от недоволни чуждестранни туристи вече е факт. Британски летовник взриви една от големите социални групи за почиващи в курорта, като публикува шокираща касова бележка. Документът е доказателство за абсурдната сума, изнудване и невъзможна математика при превоза по Черноморието.

"35 евро за предварително резервирано такси от хотел Friends до хотел Meridian – едва малко повече от една миля (около 1.6 км)!", оплаква се туристът.

Чужденците коментират, че ценовата политика по българското Черноморие тази година е преминала всякакви граници на разумното. Според тях безобразното надписване на сметки не се ограничава само до такситата, а е масова практика и в заведенията, където цените на храната и напитките вече са "ужасяващo високи". Много от дългогодишните туристи заявяват категорично, че това е бил последният им престой в България. Те посочват като много по-добра алтернатива Канарските острови - дестинация, където никой не се опитва да ги измами, поддържа се безупречна чистота, а персоналът е любезен, отзивчив и показва реално уважение към клиентите си.

По-наблюдателни потребители веднага направиха бърз разбор на заснетия фискален бон. Те изтъкват, че начислените 30 евро от сметката идват от изкуствено вписаните близо 13 километра пробег. Засичайки времето от пускането до спирането на апарата (точно 8 минути), хората изчисляват, че колата е трябвало да се движи с над 100 км/ч в градски условия. Коментаторите са единодушни: това не е просто висок ценови клас или скъпа "премиум“ услуга за чужденци, а криминално и умишлено манипулиране на техниката. Потърпевшите се съветват незабавно да подадат официален сигнал към регулаторните органи за извършена финансова измама.

Други туристи споделят личния си опит от абсолютно същия маршрут в курорта. Те разказват как по различно време са спирали таксита за разстоянието между бар Jokers и хотел Friends. Първият шофьор им поискал 15 евро, а вторият се опитал да вземе 20 евро. Вместо да се съгласят обаче, туристите предложили твърда сума от 10 евро (при това за четирима пътници), която и в двата случая била веднага приета от шофьорите.

Опитни туристи, които почиват всяка година в района и често пътуват между Свети Влас и Слънчев бряг заради нощния живот, разкриват тактиката си срещу "копърките“. Те предупреждават, че ако човек се качи в първия срещнат автомобил, паркиран пред клубовете или на централните алеи, измамата е гарантирана на 100%. Вместо това те съветват да се повърви малко пеша до официалните таксиметрови стоянки, където чакат повече коли. Там конкуренцията е по-голяма и шофьорите са склонни на разумни цени. Като пример посочват, че нормалната и справедлива цена за далеч по-дългото разстояние от Слънчев бряг до Свети Влас е между 20 и 30 лева (около 15 евро).

Златното правило остава - питайте и уреждайте цената предварително.