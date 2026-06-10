Реалното поевтиняване на основните храни трябва да е по-голямо от обещаните 15%, ако за база се вземат цените отпреди година. Това заяви пред нашия репортер Цоня Събчева доц. Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

Имайте предвид, че 15% върху сегашните ценови стойности е повече, отколкото спрямо първоначалните базови стойности. Едно поевтиняване от 20-22% спрямо цената на сиренето например, ако го вземем като база от миналата година, би трябвало да се очаква обясни Костов.

Надценки до 130% в над 730 обекта

По думите му инициативата "Кошница с грижа" върви в посоката, която синдикатът отстоява от една година. "Всеки месец измерваме как поскъпва малката потребителска кошница в над 730 обекта в цялата страна и ясно показваме как има надценки от 30 до 120-130%. Постоянно питахме каква част от тази надценка е пазарна, каква част е спекулативна и каква част е заради еврозоната", посочи икономистът.

Костов определи кошницата и двата приети законопроекта за КЗК и КЗП като първите по-конкретни мерки на новото управление.

Надяваме се тези три мерки да доведат до реално поевтиняване, тъй като ясно се видя, че голяма част от стоките от първа необходимост поскъпват значително, повече от онази средна инфлация, която НСИ ни даваше каза още Костов

Според него мерките не са протекционистични и не са намеса в свободната конкуренция. "Напротив, мерките на правителството дори са закъснели. Просто в момента имаме редовно правителство, което може да инициира такива действия", коментира Костов.

"Не е нормално премиерът да им благодари"

Главният икономист на КНСБ отправи и критика към тона на властта към търговците. Според него не е нормално министър-председателят Румен Радев да благодари на веригите, че след една година най-накрая са се съгласили да свалят цените с 15%, при положение че правят оборот от 6-7 милиарда лева годишно.

"Истината е, че големите търговски вериги поддържаха много високи надценки и тези надценки не бяха изсветлени дълго време. КЗК и КЗП нямаха правомощия, капацитет, а дори и ресурси, за да оказват каквото и да било влияние. Най-накрая всички са седнали на една маса и са се разбрали за нещо", заяви той.

Ако мерките не проработят, синдикатът е готов със свои предложения. "Ние предлагаме таван на надценките и субсидии за нискодоходните домакинства около линията на бедност в размер на един или два пъти малката потребителска кошница. Надявам се да има диалог през следващите месеци", каза още Костов.