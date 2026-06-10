Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда от днес засилен 100-процентов мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни, което според Националната асоциация на млекопреработвателите крие сериозен риск от недостиг на суровина и спекулативно поскъпване на крайните продукти с до 40%.

Бизнесът приветства затягането на контрола, но алармира, че административното решение е взето без никакви предварителни консултации и ще има тежки странични ефекти в разгара на летния сезон. Председателят на Управителния съвет на асоциацията Владислав Михайлов подчертава, че приравняването на проверките за стоки от ЕС с тези извън общността противоречи на основните принципи на европейското законодателство за свободно движение, базирано на управление на риска.

Критично забавяне по границите и риск от разваляне на суровината

Стандартните методи за лабораторно изследване на пробите отнемат между 48 и 72 часа, което е пагубно за лесноразваляема стока като суровото мляко в летните жеги.

Сурово мляко в тази жега да стои в цистерна на Дунав мост и да чака три дни - просто ще го хвърлим. Цистерните не са хладилник. Млякото се товари охладено, а самите цистерни са термоизолирани и не позволяват бърза промяна на температурата, но не са хладилни, обясни Михайлов пред Nova.

Според бранша мляко, престояло три дни на границата в изчакване на резултати, става напълно негодно и ще трябва директно да бъде изхвърляно, което практически ще блокира легалния внос.

Климатични фактори и прогноза за 50% спад в местния добив

Ситуацията се усложнява допълнително от настъпилото засушаване и високите температури, които до 10-15 дни ще доведат до масово изсъхване на пасищата. При млечните крави на свободна паша липсата на свежа трева ще предизвика рязък спад в млеконадоя с близо 50%. Тъй като през летните и зимните месеци вътрешното производство в България традиционно е крайно недостатъчно, за да задоволи изцяло нуждите на преработвателната промишленост и вътрешното потребление, мандрите разчитат основно на суровина от чужбина.

Очаквано поскъпване на млечните продукти за крайните потребители

Ако вносът бъде блокиран от бавните процедури на БАБХ, преработвателите ще останат зависими единствено от недостигащото българско мляко, което ще ги направи неконкурентоспособни. Присъщият дефицит на пазара ще отпуши спекулативно повишение на цените, като суровината на едро може да поскъпне двойно. Тези пазарни калкулации неизбежно ще се пренесат върху крайния потребител, като цената на кашкавала, сиренето и останалите млечни продукти в магазините ще скочи с 30 до 40 процента.