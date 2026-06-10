Материалите за екстрадицията на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев вече са предадени от прокуратурата в Министерството на правосъдието, откъдето предстои да бъдат изпратени официално към компетентните органи в Сърбия. По време на предстоящото съдебно заседание в Белград се очаква Мавродиев сам да поиска да бъде върнат в България, след като наскоро бе задържан на сръбска територия във връзка с разследване за отпуснат кредит от 150 милиона лева.

Документите по международната процедура се движат по институционален път, като подробности за състоянието на производството информира Pловдив24.bg. Неговият защитник адвокат Емануил Йорданов уточни, че към момента на задържането си в Белград, Стоян Мавродиев фактически е пътувал в посока обратно към България.

Позицията на защитата и процедурата в Белград

Адвокат Емануил Йорданов разясни, че настоящата процедура е в начален етап и задължително трябва да се развие според правните норми, но забавяне от няколко седмици няма да се окаже от съществено значение за крайното производство. По думите на юриста, физическото отсъствие на бившия банкер от страната по никакъв начин не възпрепятства или пречи на нормалното провеждане на наказателното производство по случая. Защитникът напомни също, че преди години по искане на самата прокуратура Наказателно-процесуалният кодекс бе изменен, така че производствата вече се образуват за самото извършено деяние, а не срещу конкретно лице.

Хронология на разследването и обвиняемите по случая

Бившият ръководител на ББР Стоян Мавродиев бе арестуван преди броени дни в сръбската столица. Разследващите органи у нас проверяват действията му около отпускането на мащабен кредит в размер на 150 милиона лева на фирми, за които има данни, че са свързани с бизнесмена Румен Гайтански.

В рамките на същото наказателно дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, явяващ се представител на фирмата, която реално е усвоила паричните средства от банковия кредит. Към настоящия момент Георгиев се намира на свобода, след като спрямо него бе наложена мярка за неотклонение "парична гаранция“ на стойност 50 хиляди лева. Самият Румен Гайтански също бе освободен от ареста, като неговата мярка бе фиксирана на 250 хиляди лева.