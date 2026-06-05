България очаква документите към сръбската страна за екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев да бъдат придвижени най-късно във вторник, като представеният от Сърбия краен срок е 19 юни. Това съобщи в кулоарите на парламента вътрешният министър Иван Демерджиев, като уточни, че е създадена пълна организация Мавродиев да бъде предаден на българското правосъдие.

Както информира Plovdiv24.bg, българските власти са предприели всички необходими действия и координация по казуса, като е подадена пълна информация към Софийската градска прокуратура (СГП) след разговори с изпълняващата функциите главен прокурор. Министърът изрази силно любопитство към бъдещите показания на ексшефа на ББР, тъй като е убеден, че той може да насочи разследващите към разкриването на множество други случаи.

Разследване на незаконното строителство край Варна

По отношение на мащабния казус с незаконното строителство във варненската местност "Баба Алино“, вътрешният министър посочи, че случаят буквално е бил рестартиран, след като преди това е бил спрян. Демерджиев изрази надежда да получи своевременна информация от ДАНС и отбеляза, че след приключване на техните действия ще бъде резонно настоящият председател на агенцията, както и Деньо Денев, да бъдат изслушани. До момента са идентифицирани множество лица с касателство към случая, като част от тях принадлежат към по-широка структура, в която влиза и украинският бизнесмен Олег Невзоров. Поради мащаба на разследването е поискано съдействие и от партньорски служби, като вече са събрани хиляди документи.

Проверка за политически и общински обвързаности

Властите извършват детайлна проверка защо общинските и държавните органи в града не са противодействали на беззаконието, като в МВР са постъпили данни, че те дори са съдействали за него. Проучват се задълбочено връзките на г-н Невзоров и неговата структура с конкретни фигури, заемащи ключови позиции в изпълнителната, общинската и политическата власт. Министърът направи уговорката, че далеч не всеки член на въпросната икономическа група участва в извършването на престъпленията.

Казусът с украинския посланик и действията в Кърджали

На въпрос относно евентуална намеса на украинския дипломат у нас, Демерджиев разкри, че има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които хронологично са се случили след издаването на принудителната административна мярка срещу Невзоров и преди нейното официално оттегляне. Той насочи медиите към Министерство на външните работи (МВнР), където доколкото му е известно е подадена нота и се съхраняват документи, които изискват внимателен анализ.

Министърът подчерта, че неговата лична компетенция се ограничава до събирането на доказателства, а не до отзоваването или назначаването на дипломатически представители. Относно актуалните събития в Кърджали, Демерджиев бе категоричен, че кметът на града не е бил отвеждан принудително, а е извикан на разпит след извършване на действия по неотложност, които са изцяло одобрени от българския съд.