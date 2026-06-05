Народният театър "Иван Вазов“ обяви официално, че ще се съобрази с решението на Върховния касационен съд и ще приложи всички законови процедури за възстановяването на Александър Морфов на работа. Режисьорът се завръща в националната културна институция, след като висшата съдебна инстанция се произнесе окончателно по казуса с неговото уволнение.

В тази връзка ръководството на културния институт потвърждава, че зачита изцяло върховенството на закона и съдебните актове, информира Plovdiv24.bg. Според постановеното от съда Александър Морфов се възстановява конкретно на административната длъжност "главен режисьор“, което по закон означава, че неговите правомощия в театъра ще бъдат сведени единствено до изпълнението на административни функции.

Притеснения за трудовата дисциплина в сектора

От Народния театър обаче изразяват позиция, че конкретното съдебно решение поставя сериозни въпроси с по-широко значение за управлението на културните среди и спазването на трудовата дисциплина. Според институцията от юридическия акт може да се направи опасен извод за пазара на труда, че дори при тридневно неявяване на работното място, служителите на трудов договор не подлежат на ефективни дисциплинарни наказания.

Тълкувания на вандалски прояви като творчество

Ръководството допълва, че решението на магистратите крие риск да бъде тълкувано като допускане на вандалски прояви в национални културни институти и обекти със статут на паметници на културата, като същите се разглеждат неоснователно като форма на творческа изява. Въпреки спорния казус, от Народния театър "Иван Вазов“ декларират, че остават изцяло ангажирани с опазването на общественото доверие, спазването на действащото законодателство, защитата на културното наследство и поддържането на високи професионални и етични стандарти в работата си.

Начало на конфликта

Сериозното напрежение в Народния театър "Иван Вазов“ започна още през октомври 2022 г., когато главният тогава режисьор Александър Морфов изрази публичен протест срещу политическите назначения в институцията, коствал му впоследствие дисциплинарно уволнение. Конфликтът бързо прерасна от вътрешнотеатрален спор в мащабен политически и обществен скандал, който доведе до протести в столицата и намеса на няколко министри на културата.

Началото на кризата бе поставено, след като Морфов надраска вратата на кабинета на тогавашната пиарка на театъра и бивша депутатка от ДПС Велислава Кръстева с надписи "ДПС“ и "Изчезвай“. Режисьорът предприе тези действия в знак на остър протест срещу нейното назначение, мотивиран от продължаващите ѝ по онова време обвързаности с политическата партия.

Намесата на министерството и политизиране на спора

В месеците след инцидента конфликтът се политизира изключително силно, като в спора между Морфов и Кръстева се намеси и тогавашният служебен министър на културата Велислав Минеков. Той разпореди официална проверка на дейността на директора на театъра Васил Василев и публично го обвини, че поддържа твърде много политически лица в екипа си. Впоследствие обаче Минеков бе сменен при сформирането на следващото служебно правителство от тогавашния президент Румен Радев, без да посочат конкретни мотиви за неговото отстраняване.

Едновременното отстраняване на замесените страни

Ескалацията на напрежението в националния културен институт доведе до радикално решение от страна на директора Васил Василев, който през февруари 2023 г. уволни дисциплинарно Александър Морфов. По абсолютно същото време Велислава Кръстева официално напусна заеманата от нея позиция като пиар на Народния театър.

Обществена реакция и протести в столицата

Тези събития предизвикаха вълна от недоволство и бяха последвани от няколко организирани протеста в София, на които граждани и творци изразиха категорична подкрепа за Александър Морфов и поискаха оставката на директора. Василев отказа да напусне ръководния пост, а наследникът на министерския стол – тогавашният културен министър Найден Тодоров, обяви официално, че няма законово основание да отстранява действащия директор от неговата позиция.