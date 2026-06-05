Важно за всички шофьори! От 29 май 2026 г. влязоха в сила промени в системата на контролните точки. Вече точки ще се отнемат не само след наказателно постановление, но и при влезли в сила фишове и електронни фишове, включително за нарушения, заснети от камери за контрол на скоростта. Това съобщиха от Главна дирекция "Национална полиция".

Това означава, че при определени нарушения превишаването на скоростта може да доведе не само до глоба, но и до отнемане на контролни точки.

Сред най-сериозните санкции:

18 точки – при превишение на скоростта с над 40 км/ч в населено място и над 50 км/ч извън населено място

21 точки – при повторно нарушение

26 точки – при системно превишаване на скоростта

Максималният брой точки остава 39 за опитните водачи и 26 за новите шофьори.

Контролните точки могат да бъдат възстановени чрез допълнително обучение или автоматично, ако в продължение на 2 години не бъде извършено нарушение, за което се отнемат точки.

Целта на промените е по-ефективен контрол върху опасното шофиране и повишаване на безопасността по пътищата.

Шофирайте разумно!