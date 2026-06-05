Стремежът да бъде компрометирана работата ми в НЗОК не е от вчера. Това заяви подуправителят на Национална здравноосигурителна каса проф. Момчил Мавров в изпратена официална позиция до медиите като отговор на атаката на ДПС и ДБ за неговото освобождаване, информира Plovdiv24.bg

Представяме ви пълната позиция на проф. Мавров:

В последните дни отново съм обект на политически внушения, които не се опират на факти. Затова ще бъда ясен – ще говоря само с проверими обстоятелства. Стремежът да бъде компрометирана работата ми в НЗОК не е от вчера.

Временното ограничаване на част от правомощията ми беше административна мярка. Бяха разпоредени и проверки. След тяхното приключване правомощията ми бяха напълно възстановени. Не са установявани нарушения и нередности в моята работа.Това е фактът – всичко останало са интерпретации. Опитите всичко това да се представя като доказателство за нарушения или зависимости са политическа спекулация.

Не се страхувам работата ми да бъде проверявана във всеки един момент - това е част от прозрачността, за която винаги съм настоявал. Удовлетворен съм от полученото широко признание за редица постигнати от мен резултати за реформиране на системата:

- Разкрити над 600 несъществуващи болнични легла и установени системни несъответствия в отчетността на болничната помощ;

- Изнесени данни за съмнителни хоспитализации и потенциални злоупотреби;

- Разкрити злоупотреби, свързани със заплащане на неизпълнени поръчки;

- Разкрити пропуски в системата и нормативната уредба, създаващи възможности за злоупотреби с публични средства;

- Поставен фокус върху занижената киберсигурност и защитата на здравните данни, включително анализ на риска и договорите за критична ИТ инфраструктура;

- Напълно дигитализиран и ускорен процес за отпускане на помощни средства, включително SMS и Viber уведомления, които намаляват административната тежест и повишават контрола;

- Разширяване на обхвата и стойността на заплащаните помощни средства и медицински изделия, при строга бюджетна дисциплина и без установени нарушения

- Спестени милиони средства с механизъм за разплащане към аптеките;

- Предложени промени в редици закони и нормативни актове, гарантиращи достъпа до лечение на българските граждани в страната и в чужбина, подобряването на контрола и на бюджетната дисциплина.

- Въвеждане и разширяване на ключови електронни услуги, като проверка на здравноосигурителен статус за граждани, осигуряващи се в чужбина; интерактивна карта на услугите; използване на електронни договори и електронни финансово-отчетни документи и много, много други.

Работата ми винаги е била водена от един принцип - пациентът и общественият интерес са над всичко. Останалото е шум, политически интерпретации и удобни внушения. Аз се придържам към резултатите. Те са проверими.