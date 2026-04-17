От Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести изпратиха официална позиция относно твърденията, разпространени в медийното пространство, както и на пресконференция в МЗ на 14.04.2026, дадена от заместник министъра на здравеопазването Владимир Афенлиев и заместник министъра на финансите Станимир Михайлов, за наличие на "атипично финансово изражение" при закупуване на лекарствени продукти за лечение на редки заболявания.

Публикуваме част от позицията им без редакторска намеса:

"Обръщаме се към Вас във връзка с твърдения и внушения от страна на заместник-министъра на здравеопазването г-н Владимир Афенлиев в сутрешния блок на Нова Телевизия от 16.04.2026 г., засягащи доброто име, репутацията и законните интереси на членовете на Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести и на дейността ни по осигуряване на достъп до животоспасяващо лечение за деца с редки заболявания.

Изразяваме сериозна тревога от некоректното представяне на информацията пред обществеността и от рисковете, които то поражда. Освен неточностите и неистините от професионална и методологична гледна точка, тя има потенциално вреден ефект за най-уязвимата група от обществото – децата с редки заболявания и техните семейства, както и за лекарите, които предписват терапията. Идентифицирането на рядко заболяване, предписването и отпускането на нерегистриран лекарствен продукт е изключителна отговорност на лекарите специалисти. Подобни необосновани внушения за злоупотреби създават реален риск и от демотивиране на медицинските специалисти, ангажирани с лечението на най-тежко болните деца.

Г-н Афенлиев в национален ефир потвърждава данните от пресконференцията, на която бяха представени сравнителни данни за цени на лекарствени продукти, закупени от различни лечебни заведения, като бе внушена идеята за "атипично финансово изражение" и злоупотреба с публичен ресурс. Същевременно обръщаме внимание, че:

1. Представените данни са нарочно анонимизирани – без посочване на конкретен лекарствен продукт, лечебно заведение и доставчик. Тази анонимност на практика прави невъзможна всякаква обективна проверка на твърденията и създава предпоставки за произволни тълкувания и необосновани обобщения.

2. Не е посочен източник на данните с изключение на информацията за общите разходи. Липсата на източник за най-съществената част от твърденията –ценовите съпоставки – поставя под съмнение нейната достоверност и обективност.

3. Съпоставянето на цени без отчитане на съществени фактори като брой дози в опаковка, форма на лекарствения продукт, конкретен период на закупуване, условия на съхранение и транспорт, както и индивидуалните потребности на конкретния пациент, е методологически некоректна. Напълно възможно е посочените "фрапантни разлики“ да се дължат на сравняване на различни опаковки – с различен брой дози, различна концентрация или различен обем. Без прозрачно представяне на тези параметри, всяко заключение за "завишени цени“ е необосновано.

4. НЗОК в публичната си позиция от 15.04.2026 г., изрично посочва, че за лекарствените продукти по реда на Наредба № 2/2019 г. няма въведена държавна регулация на цените (пределна цена, реимбурсна стойност, ниво на заплащане), за разлика от лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. Принципал на посочените лечебни заведения е Министерството на здравеопазването, което упражнява правата на едноличния собственик на капитала (държавата), като следва да се подчертае, че съгласно Закона за публичните предприятия е налице изрична забрана за намеса в оперативното управление и мениджмънта на лечебните заведения. Ценообразуването и договарянето с доставчици е изцяло в сферата на оперативното управление на съответното лечебно заведение".

Припомняме, че от Plovdiv24.bg първи разкрихме за неистинността на представената информация от страна на Владимир Афенлиев в презентацията.

"Обръщаме внимание, че самият г-н Афенлиев признава на пресконференцията, че одитите все още не са завършени. При това положение публичното представяне на непроверени данни като установени факти, включително в национален ефир, е не само преждевременно, но и институционално безотговорно", коментират още от Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести.

Припомняме, че Plovdiv24.bg разполага с документи, които уличават Владимир Афенлиев в лъжа. От данните, които имаме, става въпрос за Аmbisome liposomal 50 mg powder for dispersion for infusion, разпространяван от няколко фирми в България.

Този продукт е бил продаден на двете болници, но в тази в Пловдив не за 8 500 лева, а за 850 лева!

Софийската болница пък е закупила по-евтиния продукт от фирма, дейността на която е спряна от Изпълнителната агенция по лекарствата заради продажба на медикаменти с неустановен произход.

Ако съберем 2+2 - упоритите откази на Владимир Афенлиев да разкрие дистрибуторите и името на лекарството и факта, че въпросното лекарство е продадено за неколкократно по-малка сума - става въпрос за огромна лъжа, нагнетяване на напрежението и тежък дим от страна на служебното правителство дни преди изборите за 52-и парламент.