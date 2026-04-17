Едни и същи лекарства с до 15 пъти разлика в цената в различни държавни болници. Това показаха резултатите от извършени проверки от здравното министерство, представени на пресконференция на тема "Колко скъпи са скъпо-струващите лекарства в лечебните заведения?“.

Служебният заместник-министър на здравеопазването Владимир Афенлиев обясни, че става въпрос за медикаменти от два вида. Едните изобщо не са регистрирани в България. Другите имат регистрация в ЕС, но нямат ценова регистрация в България, т.е. не присъстват в Позитивния списък, където цените са ясни.

От участието на Афенлиев разбираме, че един и същ лекарствен продукт е продаден на 2 държавни болници - в София и Пловдив, но на различни цени. На едната за 517 лв., а на другата - за 8 500 лева. Но! Зам.-министър Афенлиев неколкократно бе попитан да даде името на закупеното лекарство, както и дистрибутора - той обаче категорично отказа.

Тук питаме - защо? Ето и отговора: Plovdiv24.bg разполага с документи, които уличават Владимир Афенлиев в лъжа. По данните, с които разполагаме, става въпрос за Аmbisome liposomal 50 mg powder for dispersion for infusion, разпространяван от няколко фирми в България. Този продукт е бил продаден на двете болници, но в тази в Пловдив не за 8 500 лева, а за 850 лева!

Софийската болница пък е закупила по-евтиния продукт от фирма, дейността на която е спряна от Изпълнителната агенция по лекарствата заради продажба на медикаменти с неустановен произход.

Ако съберем 2+2 - упоритите откази на Владимир Афенлиев да разкрие дистрибуторите и името на лекарството и факта, че въпросното лекарство е продадено за неколкократно по-малка сума - става въпрос за огромна лъжа, нагнетяване на напрежението и тежък дим от страна на служебното правителство дни преди изборите за 52-и парламент.

От Plovdiv24.bg имаме още важни за пловдивчани въпроси към Министерството на Здравеопазването:

Защо новоизбраният директор на МБАЛ "Пловдив" вече 5 месеца не е назначен на поста си, по вина на МЗ?

Защо МЗ си затваря очите за бруталното източване и злоупотреби в МБАЛ "Пловдив", но лъже и спекулира за уж нагласени поръчки в най-добре развиващата се болница в България?

Интересите на чий здравен олигарх и чий бивш здравен министър обслужва МЗ по време на служебното правителство? В Plovdiv24.bg знаем отговора! След 19-ти ще пишем с имена!