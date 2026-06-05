Народните представители от "Демократична България" внасят искане за освобождаване на заместник-управителя на НЗОК проф. Момчил Мавров. Това съобщи пред журналисти депутатът Ивайло Мирчев, предава Plovdiv24.bg.

Искането идва, след като Plovdiv24.bg оспори публично изнесените от служебното здравно министерство данни за цените на лекарства — въз основа на документи, изискани от изданието и предоставени от Националната здравноосигурителна каса.

Преди по-малко от два месеца служебното ръководство на Министерството на здравеопазването обяви данни за разлики в цените на медикаменти, купувани от седем държавни болници — четири в София и три в страната — за лекарства извън Позитивния лекарствен списък. Твърденията на тогавашния заместник-министър Владимир Афенлиев останаха без конкретика.

Според изнесеното от него един и същ продукт е продаден на две държавни болници — в София и в Пловдив — на различни цени: 517 лв. в едната и 8500 лв. в другата. Афенлиев бе няколкократно попитан да посочи името на лекарството и дистрибутора, но отказа.

По искане на Plovdiv24.bg Националната здравноосигурителна каса предостави документи, които оспорват тези твърдения. Според тях става дума за Ambisome liposomal 50 mg powder for dispersion for infusion, разпространяван от няколко фирми в България. Продуктът е бил продаден и на двете болници, но в Пловдив цената е била 850 лв., а не 8500 лв. Софийската болница пък е закупила по-евтиния продукт от фирма, чиято дейност е спряна от Изпълнителната агенция по лекарствата заради продажба на медикаменти с неустановен произход.

Позиция изпрати и Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести, която изрази тревога от твърденията на заместник-министъра на здравеопазването Владимир Афенлиев и на заместник-министъра на финансите Станимир Михайлов за "атипично финансово изражение" при закупуването на лекарства за редки заболявания. "Изразяваме сериозна тревога от некоректното представяне на информацията пред обществеността и от рисковете, които то поражда", се посочва в позицията.

По-късно се установи, че при представянето на данните съзнателно и целенасочено са направени поредица от "грешки": на слайда "Едно и също лекарство — различна единична цена на опаковка" най-ниските стойности са в евро, а най-високите — в левове. Сравнявани са и цени на медикаменти с различно съдържание и количество на активното вещество.

На този фон внесеното искане за освобождаване на Мавров повдига въпроса за неговия повод и за интересите, които са двигател на този процес. Заместник-управителят оглавява институцията, която по искане на Plovdiv24.bg предостави документите, поставили под съмнение публичните твърдения на приближения до здравното лоби в ПП-ДБ Владимир Афенлиев. Атаката срещу Мавров на практика е насочена не към самата каса, а към единственото звено в нея, което пречи на схемата да функционира по модела на ПП-ДБ.

Plovdiv24.bg продължава да очаква отговори от "Продължаваме промяната" – "Демократична България", от служебния премиер Гюров и от Министерството на здравеопазването относно изнесените данни, които впоследствие се оказаха неточни. Plovdiv24.bg отправи към същите и официално запитване дали заместник-министър, близък до ПП–ДБ, е обект на разследване от европейски служби във връзка с трансграничен трафик на лекарства.

Именно проф. Мавров е човекът, който разкрива бездействието и злоупотребите на Афенлиев в дирекция "Лекарствени продукти" в НЗОК през 2025 г. Афенлиев е докладван на Дисциплинарен съвет от седем авторитетни експерти, които единодушно гласуват за неговото дисциплинарно уволнение от НЗОК. Вместо това, управителят доц. Петко Стефановски го освобождава като му изплаща и 6 брутни заплати. По този начин скандалното уволнение на Афенлиев е било потулено. След това Афенлиев започва да организира бизнеса на фирма, на която по-късно ИАЛ спира дейността, заради търговия с лекарства с неустановен произход. Малко по-късно Афенлриев е избран за зам.-министър от ПП-ДБ.

Към момента отговори по тези въпроси не са постъпили. Не е известно и Ивайло Мирчев да е вземал отношение по тях. По темата липсват и публикации в медиите, обичайно активни при подобни разследвания, но пък изключително “нежни" към злоупотребите на ПП-ДБ.

Вместо отговори, обект на атака се оказва човекът, която дава възможност да бъдат осветлени фактите по случая и други схеми в здравеопазването.