Над 48 млн. евро счетоводна загуба е натрупал Националният дворец на културата (НДК), обяви министърът на културата Евтим Милошев при представянето на информация за състоянието на Министерството на културата и дружествата към него.

По думите му особено впечатление му е направил фактът, че дружеството със 100% държавно участие в капитала се е издържало самостоятелно и не е използвало държавни средства.

В отговора на изпълнителния директор г-жа Татарова има едно изречение, което ми направи силно впечатление: Националния дворец на културата е изцяло на собствена издръжка. Не използва държавни средства. Държавата не отговаря за задълженията на дружеството, каза министър Милошев.

Милошев попита как така това дружество изведнъж е започнало да се управлява само от съвета на директорите. "Дори няма двустепенна система за управление. Според мен такъв обект с такъв национален интерес би следвало да има и надзор. Всичко щеше да бъде ненужно да го дискутираме, ако дружеството беше в добро състояние", заяви той.

Министърът обяви, че изпълнителният директор на НДК Адриан Татарова е получавала заплата от близо 13 680 евро.

Наистина ли е нормално това? Ако законът го позволява, да вземем мерки и да променим правната рамка, заяви Милошев.

Всички членове в съвета получават ваучери за храна за 102,29 евро. "Защо са им тези 102 евро? Ние само преди дни се вълнувахме за тези 2 евро за пенсионерите и си дадохме сметка какво означават за човек, който си разпределя центовете", каза той.

Министърът на културата попита как управителите на съвета как така те носят отговорност за нещо, което е държавна собственост и представлява национален символ. "Не искам да влизам в личностно разсъждение и да ви споделям вътрешен диалог", заяви Милошев и допълни, че няма да допусне министърът на културата да се държи като разследващ или правораздавателен орган.

Съветът на директорите сам е определял възнагражденията си. "Това противоречи на устава на НДК", каза Милошев и допълни, че този документ е одобрен от министъра на културата.

"Ако не кажа това, което заварвам, утре вие ще ме питате за тези въпроси. Ангажирах се да има прозрачност, да споделям и да казвам нещата такива, каквито са. Не искам да правя свободни съчинения. Смятам, че обществото има голям дефицит на справедливост“, посочи той.

По думите му на 11 май е издал заповед до всички търговски дружества към министерството да предоставят необходимата информация, за да бъде направена моментна оценка на състоянието им.

"Това ще ни даде възможност да направим реална снимка на ситуацията“, каза още Милошев.