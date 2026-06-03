Докато мнозина се подготвят за сериозни разходи по време на лятната си отпуска, една неочаквана оферта от Гърция доказа, че достъпното море все още съществува.

Снимка, споделена от сръбски турист на 1 юни, обиколи бързо туристическите групи в социалните мрежи и предизвика вълна от коментари и споделяния. Кадърът, заснет в известното курортно селище Неи Пори, разположено в в подножието на планината Олими, показва рекламен банер на местния плажен бар "Coco cafe beach bar", който предлага невиждана за старта на настоящия сезон промоция.

Рекламното пано на плажа илюстрира атрактивното "супер комбо", което включва общо пет компонента срещу скромната сума от точно 5,00 - чадър, шезлонг, фрапе, поничка и минерална вода

Курортът Неи Пори е традиционно предпочитан от български, сръбски и македонски семейства с деца заради своята изключително широка пясъчна ивица, плитко и спокойно море, както и традиционно по-достъпните си цени.