На 3 юни времето в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, а температурите ще достигнат между 26 и 31 градуса. В следобедните часове обаче на места в Източна България и планинските райони ще се развие купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици, прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В София максималните температури ще бъдат около 26-27 градуса.

Мъгли в началото на деня

През сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образуват краткотрайни мъгли или ниска облачност.

През деня ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който ще допринася за повишаването на температурите.

Валежи в планините

В планинските райони преди обяд ще преобладава слънчево време, но следобед облачността ще се увеличи и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра – около 13 градуса.

Променливо време по Черноморието

По Черноморието също ще преобладава слънчево време през по-голямата част от деня. Следобед обаче ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, като вероятността за валежи е по-голяма по южното крайбрежие.

Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Повече валежи през следващите часове

От НИМХ предупреждават, че през нощта срещу четвъртък атмосферната нестабилност в Западна България ще се засили. Очаква се валежите и гръмотевичните бури в тази част на страната да станат по-интензивни.