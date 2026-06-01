Паркирането и район "Тракия" е проблем. По закон, всяко едно жилище трябва да има едно парко място. Практиката показва, че най-малката гарсониера се обитава от двама, семейство с две коли. Това каза в интервю за Plovdiv24,bg Петко Прокопиев, главен архитект на район "Тракия".

Дори да има еднопарко място, другата кола влиза наоколо - или по улиците, или в зелени площи, които не са зелени, защото са паркинги. Отделно от това Пловдив е обект на интервенция. Градът е пълен с хора от Смолян, Хасково, Кърджали. Те идват тук, за да работят. Факт са задръстванията и унищожените площи, повредената инфраструктура, посочи арх. Прокопиев.

Какво се прави по въпроса с паркирането в район "Тракия"?

Районът вече има проект за етажен паркинг. В момента се проучват още два-три терена, които са предвидени за етажни паркинги в устройстените планове от някога.

Но тук се иска малко и лична култура. Защото всеки един обитател, с торбите от Лидъл, едва ли ще си паркира колата на втория етаж в този паркинг и ще върви пет минути пеша. По-лесно е да намери градинката пред блока. Същите тези хора след това казват, че тротоарите са разбити, че няма къде да мине майка с количка, или възрастен с увреждане, добави главният архитект на района.

Арх. Прокопиев отбеляза, че в баланса на зелената система, при 20 случайно избрани значими обекта, се оказва, че компромисно липсват 70-80 декара зелени площи, колкото са парковете в "Тракия". За всеки един обект с 5, 8, или 12 етажа, за да се осигури паркирането, което е задължително и се предлага като цена трябва да се направи компромисно поне подземен гараж и още някаква зелена площ.

Но на една педя пръст и трева няма да расте, защото тя е скъпа като поддръжка. И след една, две, пет години всичко става паркиране. Компромиси се правят постоянно. Има много такива примери в града. Главният архитект уточнява, че мега-строежите, големите проекти са в голяма община.

Районите се занимават с павилиони и сергии и се опитват да не допускат да става по-лошо и да възстановяват зелените площи.