Паркирането и район "Тракия" е проблем. По закон, всяко едно жилище трябва да има едно парко място. Практиката показва, че най-малката гарсониера се обитава от двама, семейство с две коли. Това каза в интервю за Plovdiv24,bg Петко Прокопиев, главен архитект на район "Тракия".
Какво се прави по въпроса с паркирането в район "Тракия"?
Районът вече има проект за етажен паркинг. В момента се проучват още два-три терена, които са предвидени за етажни паркинги в устройстените планове от някога.
Арх. Прокопиев отбеляза, че в баланса на зелената система, при 20 случайно избрани значими обекта, се оказва, че компромисно липсват 70-80 декара зелени площи, колкото са парковете в "Тракия". За всеки един обект с 5, 8, или 12 етажа, за да се осигури паркирането, което е задължително и се предлага като цена трябва да се направи компромисно поне подземен гараж и още някаква зелена площ.
Но на една педя пръст и трева няма да расте, защото тя е скъпа като поддръжка. И след една, две, пет години всичко става паркиране. Компромиси се правят постоянно. Има много такива примери в града. Главният архитект уточнява, че мега-строежите, големите проекти са в голяма община.
Районите се занимават с павилиони и сергии и се опитват да не допускат да става по-лошо и да възстановяват зелените площи.
весо888
преди 11 мин.
НЯМА такъв закон с който държавата се задължава да ти гарантира паркомясто !!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!