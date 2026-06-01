Tarja Turunen се завръща в България за един специален и по-различен концерт на 18 септември (петък) в Античен театър – Пловдив!

На сцената в Пловдив Tarja представя "The World of Dreams“ - специално шоу, което е част от лимитиран брой концерти в интимна обстановка и в съпровод на оркестър - тук с виртуозите от Държавна опера, Пловдив.

"The World of Dreams“ е специална концертна концепция на финландската метъл дива, в която неин основен сценичен партньор е френският пианист Nicolas Horvath - бутикова програма, съставена само от класики.

Композициите в сетлиста ѝ ще са с нов аранжимент, адаптирани за оркестър и пиано и с придадена допълнителна дълбочина... Тя ще изпълни песни от соловата си кариера, класически песни на бившата ѝ титулярна група Nightwish, както и нейни адаптации на композиции на Rammstein, Linkin Park, Within Temptation, Metallica, Slipknot, Jorn..., и произведения на класически композитори!

Събитието ще покаже обожаваната в България Tarja в по-различна светлина - на преден план ще бъде вълшебният ѝ глас, нейните лични интерпретации на световни класики и разбира се вълшебните аранжименти за голям оркестър... и какво по-добро място за това от Античен Театър, Пловдив.

Освен безспорните ѝ високи певчески възможности, това шоу ще покаже и нейната по-нежна и емоционална натура; ще я видим в такава близост до публиката, в каквато досега тя не се е представяла пред българските си фенове. "Ледената кралица на Севера“ Tarja Turunen ще бъде на една ръка разстояние от публиката в цялата си величественост...

Сега е идеалният момент феновете от страната и чужбина да планират музикален уикенд в магичния Пловдив, защото само ден по-късно - на 19 септември (събота), отново на сцената на Античния театър, гръцките симфонични дет метъл титани Septicflesh ще представят ексклузивното шоу "Ancient Whispers“ отново с оркестъра на Опера Пловдив.

Концертът е част от музикалния форум Music Of The Ages и от Културния календар на Община Пловдив.

Plovdiv24.bg припомня, че през 2011 година Таря отново имаше концерт в Пловдив!