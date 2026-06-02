Предложените от правителството промени в държавния бюджет изискват цялостен анализ и селектиране на съвкупност от дългосрочни мерки, вместо да се действа "на парче“. Това заяви в ефира на NOVA News Любомир Дацов, който е член на Фискалния съвет, по повод на настоящата финансова ситуация в страната.

Специалистът обърна внимание на необходимостта от ясна концепция от страна на управляващите за овладяване на изкривяванията в разходната част на хазната.

Механизъм за избягване на свръхдефицит

За успешното влизане в процедурата за свръхдефицит е наложително изготвянето на прецизен план, който започва с детайлен анализ на текущото състояние и достига до изработването на конкретен избор от мерки. По думите на Любомир Дацов този подход е ключов, за да се намери компромис, който едновременно да запази икономическия растеж и да премахне натрупаните изкривявания. Финансистът подчерта, че случващото се в момента не е най-оптималният вариант, тъй като липсва категорична и ясна концепция какво точно може да се очаква от управляващите като общи мерки за стабилизиране.

Прогноза за разходите и новия рамков закон

Любомир Дацов коментира, че назад в годините се наблюдава прекомерно и неоправдано нарастване на държавните разходи. Според него Бюджетът за 2026 година, който предстои да бъде внесен за разглеждане, има голяма вероятност да бъде абсолютно същият като действащия в момента временен бюджет.

Балансиране на работните заплати спрямо икономиката

По отношение на доходите финансистът посочи, че хоризонталната актуализация на работните заплати с 5% трябва да се запази в този вид до края на годината. Въпреки че това решение няма да възстанови изцяло балансите, то поне ще изравни темпа на изменение спрямо брутния вътрешен продукт (БВП), който в момента се очертава между 7% и 8%. За сравнение, в предходните месеци изменението на заплатите спрямо същия период на миналата година се е колебаело около 25%, докато в момента е спаднало до нива около 16%. Любомир Дацов обясни, че за да бъде това изменение нормално, неговият ръст не трябва да изпреварва номиналния БВП от 8%, което би натрупало нови дефицити. До края на годината се очаква ръстовете най-накрая да съответстват на изменението на икономиката.

Всяка отделна мярка, която успява да овладее ситуацията в разходната част на бюджета, е добра, но е критично важно първо да се види целият комплекс от тези действия и да се оцени тяхното краткосрочно и дългосрочно въздействие върху икономическата среда.