Българските туристи в Северна Гърция ще трябва да заделят по-сериозен бюджет за плаж тази година. Цените за чадър и шезлонг в южната ни съседка бележат ръст спрямо миналото лято, предава БНР. Горещата вълна вече напълни плажовете, но новите финансови условия изненадаха мнозина.

В една от най-предпочитаните дестинации от сънародниците ни, ръкавите на Халкидики, повечето плажни барове са въвели фиксирана минимална консумация.

Минималната консумация започва от 30 евро на човек. Обикновено кафе на плажа вече струва 5 евро, а цената на безалкохолните напитки достига 8 евро. За по-луксозните места и шатри изискването за консумация може да скочи до 100 евро.

Плажовете от Александруполис до Солун заведенията прилагат различни схеми, но едно правило вече е в сила навсякъде: "колкото по-близо до морето, толкова по-скъпо“. Времето, в което можеше да се ползва чадър през целия ден срещу поръчката на едно фрапе, официално е в миналото.

В района на столицата Атина цените са още по-драстични. Там масово се изисква както такса за вход на плажа, така и отделно заплащане за самия чадър и шезлонг. На емблематичния плаж "Вулягмени“ пакетът за сянка за двама души достига рекордната сума от 210 евро.

За туристите с по-ограничен бюджет спасението са общинските плажове. Те остават безплатни, но там се предлагат единствено чадъри, без допълнителни удобства и обслужване.

Наред с плажните тарифи, транспортните компании също въведоха важни промени. Всички фериботни компании в Гърция вече официално допускат трансфер на електрически превозни средства, но при строго специфично условие-

Батерията на електромобила да е заредена не повече от 40% от капацитета си.