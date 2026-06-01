Първият ден на юни започва с предимно слънчево и приятно време в голяма част от България, но в следобедните часове атмосферата отново ще стане нестабилна и ще създаде условия за развитие на гръмотевични бури на много места. Временното успокояване на въздушните маси през първата половина на деня ще бъде последвано от краткотрайни, но интензивни валежи.

В ранните сутрешни часове по поречието на Дунав и в Североизточна България ще се образуват мъгли или ниска облачност, които бързо ще се разсеят след изгрев слънце, информира MeteoBalkans.com.

Мощна облачност и мезо-конвективна система следобед

Преди обяд времето ще остане спокойно и слънчево почти навсякъде, но след пладне ще започне бързо развитие на мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се интензивни локални валежи и гръмотевични процеси, като най-силни ще бъдат бурите над Западна България и Централна Стара планина. В късните следобедни часове над Северозападна България се очаква преминаването на мезо-конвективна система.

Големи температурни амплитуди в страната

Термометрите в първия ден от новия месец ще показват типично летни стойности, вариращи сериозно в различните региони:

Между 24° и 26° ще останат максималните температури в североизточните райони.

Между 30° и 32° ще достигнат стойностите в Горнотракийската низина, както и в крайните северозападни и югозападни части на страната.

Какво ще бъде времето в София

В столицата денят ще започне със слънце и приятни сутрешни температури. Следобед облачността над Софийското поле и околните планини постепенно ще се увеличи, като в късните следобедни и вечерни часове има сериозни условия за развитие на гръмотевични облаци и краткотрайни превалявания. Максималната температура в София ще достигне около 27°.

Опасност от бури в планините

Планинските масиви ще бъдат сред най-засегнатите от неустойчивото време райони, като там вероятността за следобедни валежи и гръмотевични бури е най-висока. Купестата облачност ще започне да се развива бързо още около обяд, а в по-високите части ще духа умерен до силен вятър. Максималните температури ще достигнат около 22° на 1200 метра надморска височина и около 14° на 2000 метра.

Условия за плаж по Черноморието

Българското Черноморие ще се радва на повече слънце в началото на деня, въпреки че по северното крайбрежие сутринта са възможни ниски облаци и мъгли. През следобедните часове и привечер ще се развие купена облачност, от която на отделни места ще превали и прегърми. Въздухът ще се затопли между 22° и 25°, а морската вода ще бъде с температури между 18° и 20° при слабо вълнение от около 2 бала.

Динамична синоптична обстановка на Балканите

Над по-голямата част от Балканския полуостров времето ще се задържи топло, но неустойчиво. Докато сутринта ще преобладава слънчево време, следобед в Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Румъния и западните райони на България ще се развият гръмотевични бури. Най-горещо ще бъде в Гърция и южните части на полуострова, където живакът на места ще надхвърли 33–35 градуса, докато в северните балкански държави температурите ще бъдат по-умерени – между 24° и 29°.