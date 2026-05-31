Собствениците на недвижими имоти в т.нар. "незаконен град“ край Варна се намират в пълна безизходица и информационно затъмнение, след като институциите официално обявиха постройките им за нелегални. В същото време бившият кмет на морската столица Иван Портних разкри в телевизионно интервю, че мащабното строителство в района "Баба Алино“ се е развихрило с пълна сила между 2024 и 2026 година, издигайки общо 104 незаконни сгради, информира Plovdiv24.bg.

Десетки граждани научават единствено от медийните публикации, че домовете им са незаконни, докато инвестиционната компания "Куб Корпорация“ все още не им е предоставила официални отговори, а на територията на комплекса постоянно присъства полиция, която контролира пропускателния режим и спира достъпа на работници и технически лица.

Парадоксът на изрядните документи и банковите кредити

Засегнатите собственици изразяват пълно недоумение как общинските и държавните структури са узаконявали дейността им през последните години. Един от купувачите, Димитър, споделя, че притежава имота от година и осем месеца, плаща редовно данъци и такса смет към общината, има нотариален акт и е закупил жилището чрез ипотечен кредит. Според него, след като банката е проверила щателно документацията и е одобрила заема, а нотариусът не е открил абсолютно никакви нередности, е напълно нелогично общината да приема плащанията по налозите, а Агенцията по геодезия, картофикация и кадастър да издава легални скици, преди изведнъж целият комплекс да бъде обявен за незаконна територия.

Друг потърпевш собственик показва документи от общината за платени данъци за последните две години и обяснява, че е потърсил имот в района на "Ален мак“ преди три години заради високите цени в градския център, подведен от брокери за обещаващото бъдеще на комплекса с басейни, магазини и нови пътища. При подписването на нотариалния акт той се е срещал със съпругата на собственика на комплекса Олег Невзоров в присъствието на преводач на български език, но самия бизнесмен никога не е виждал лично. Сред потърпевшите има и семейство, получило българско гражданство след избухването на войната в Украйна, което е продало единствения си апартамент там, за да внесе парите в банка като първоначална вноска за новото жилище, закупено от предходен собственик.

Периодът на строителния апогей според Иван Портних

Бившият кмет на Варна и настоящ общински съветник от ГЕРБ Иван Портних коментира в предаването "Тази неделя“ по bTV, че строителството на въпросната територия е започнало категорично след изтичането на неговия управленски мандат. Той се позова на официалните проверки, както и на изявленията на началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и на новия регионален министър, като подчерта, че незаконното изграждане на постройките е достигнало своя пик между 2024 и 2026 година, когато броят на сградите е нараснал до 104. Относно 20 от тези сгради, за които документално се твърди, че съществуват преди 2001 година, Портних поясни, че на мястото е имало стари постройки от епохата на социализма, но допълни, че самият той е посетил района за първи път едва вчера и не може да каже какво точно е преустроено.

По думите на бившия градоначалник, раздаваните "удостоверения за търпимост“ всъщност отклоняват вниманието от съществения проблем с незаконното строителство, развихрило се след 2023 година. Портних беше категоричен, че тези документи по никакъв начин не разрешават и не оправдават извършването на строителни дейности, като припомни, че прокуратурата вече е изразила официални съмнения, че въпросните удостоверения може да са фалшиви. Той отхвърли всякакви опити действията на районния архитект да бъдат обвързвани с него или с политическа партия ГЕРБ, тъй като въпросният служител заема поста си още от 2004 година, независим е в дейността си по ЗУТ и е пряко подчинен на съответния районен кмет.

Липсата на реакция от настоящото общинско ръководство

Иван Портних напомни, че през 2023 година тогавашната общинска власт е отнела правомощията на районните архитекти да издават подобни удостоверения за търпимост и тогавашният главен архитект е бил уволнен публично именно заради такива случаи, което е отразено в стотици публикации в интернет. Той допълни, че е разбрал за района "Баба Алино“, за незаконната сеч и последвалото строителство от граждански сигнали и снимки в мрежата.

Бившият кмет подчерта, че още от 2024 година на всяка сесия на Общинския съвет са били отправяни официални въпроси към настоящия кмет Благомир Коцев относно случващото се в комплекса, но градоначалникът не е отговорил нито веднъж в рамките на почти три години, въпреки че е задължен по закон. Според Портних, през цялото време Коцев не просто си е затварял очите за незаконното строителство в горския фонд, а е предприемал редица конкретни стъпки в тази посока, докато всички официални сделки за имотите са регистрирани в Агенцията по вписванията, като последната от тях е отбелязана на 15 май.