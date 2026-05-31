Село Братя Кунчеви, разположено между Стара Загора и Нова Загора, се очертава като един от най-сигурните претенденти за титлата "най-старото село в България“ заради точната година на своето основаване. Според историческите извори селището води началото си от 1224 година, когато цар Иван Асен II лагерува в района и издига няколко храма и манастири.

Градището – сърцето на средновековната история

Над селото се издига местността Градището – заградено място, напомнящо крепост, където се смята, че е бил разположен лагерът на цар Иван Асен II. Макар построените от владетеля манастири "Св. Тодор“, "Св. Николай“, "Св. Атанас“ и девическият манастир при Моминската черква да не са запазени, паметта за тях остава жива. Единствената оцеляла до днес църква е "Св. Димитър“, изградена през 1876 г. върху основите на средновековен храм и осветена от екзарх Йосиф, като и в момента тя функционира като духовен стожер на населението.

От Черково до Братя Кунчеви

Старото наименование на селището е Черково, произлизащо от множеството църкви и манастири, които някога са го обграждали. През 1959 г. по предложение на местните жители то е преименувано на Братя Кунчеви в чест на двама местни партизани. Околността е осеяна и с тракийски могили, които свидетелстват, че районът е бил населен много преди XIII век, но именно писмено документираната дата на основаване през 1224 г. му придава уникален характер в национален мащаб.

Тенденции и цени на имотите в района

Макар да е малко и спокойно, селото присъства активно на пазара на недвижими имоти с няколко ясни тенденции през последните месеци. Средната цена на имотите в Братя Кунчеви се движи в границите между 9 999 и 11 832 евро, като средната стойност на квадратен метър възлиза на около 10 евро. На пазара преобладават предимно парцели, които се предлагат на цени между 9 999 и 15 500 евро. Регистрират се и оферти за евтини имоти, включително от съдебни изпълнители, чиито начални цени стартират от 9 999 лева, информира "Стандарт".

Инвестиционен интерес и завръщане към селския живот

Населеното място остава напълно достъпна локация за покупка на земя или къща за хората, които търсят уединение близо до голям град. В селото не се наблюдава масово ново строителство, но се отчита ръст на интереса към парцели, особено от страна на семейства с намерение да изградят малка къща за постоянно живеене или за уикенд бягство.