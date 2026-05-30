През последните месеци зачестяват случаите на изключително префинена измамна схема. Злоупотребявайки с желанието на хората за бърза печалба, престъпниците успяват да получат пълен достъп до онлайн и мобилното банкиране на нищо неподозиращи потребители.

От екипа на УниКредит Булбанк споделят как точно протича измамата и как да се предпазите, за да запазите парите си на сигурно място.

Сценарият обикновено следва няколко последователни и добре премислени стъпки.

Измамниците се свързват с вас по телефон, чрез съобщение в социалните мрежи или през примамлива онлайн реклама, предлагайки "изключително изгодна инвестиция“.

Подканват ви да въведете данните от банковата си карта или да направите малка първоначална вноска чрез банков превод, за да "тествате“ платформата.

След няколко дни се свързват отново с вас, за да ви съобщят, че инвестицията е "успешна“. За да изглежда всичко легитимно, те често ви превеждат реална малка печалба (например 10–20 евро).

След като вече са спечелили доверието ви, мним "брокер“ или "служител от техническия екип“ Ви инструктира да последвате линк и да изтеглите конкретно приложение. Оправданието е, че то ще "улесни борсовата търговия“.

В действителност въпросното приложение дава отдалечен достъп до вашия компютър или смартфон. По този начин престъпниците поемат контрол над устройството ви и могат необезпокоявано да източат средствата от банковите ви сметки.

За да не попаднете в този капан, спазвайте следните ключови правила за безопасност:

Никога не инсталирайте приложения по указание на непознати лица, независимо за какви се представят те.

Никога не въвеждайте чувствителни данни (пароли, ПИН кодове, CVC/CVV кодове на карти) в платформи, чийто произход не е напълно ясен.

Имайте едно наум за "бързата печалба": Ако нещо звучи твърде хубаво, за да е истина, най-вероятно не е.

Ако усетите, че нещо не е наред, или се притеснявате, че вече сте дали достъп до устройството си, реагирайте незабавно. Свържете се с банката единствено и само чрез официалните канали за контакт: