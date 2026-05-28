Главният път от Маказа за Комотини вече е отворен за движение. Автомобилите ще минават през допълнително изграден обход, който заобикаля засегнатия участък. Той е асфалтиран и са поставени мантинели, вертикална и хоризонтална маркировка. Има ограничение на скоростта за преминаващите по обхода автомобили.

Отклонението ще се използва, докато се намери начин да се спре свлачището, прекъснало основния път.

Какво се случи с пътя през Маказа

Международният път Кърджали – Комотини беше затворен в началото на март заради активирало се свлачище в гръцкия участък. Решението беше на местните власти, които прецениха, че преминаването по пътя е опасно. Пропадналият участък е при 7-ия километър от кръстовището за магистралата край Комотини — в посока границата с България.

Това не е първият подобен инцидент на отсечката. Преди около година и половина същият участък от пътя също пропадна и движението тогава беше пренасочено по обходен маршрут. През март от МВнР също предупредиха, че свлачища и обилни валежи затрудняват преминаването през прохода.

Обходът удължава пътя с поне половин час

Докато траеше ремонтът, движението беше пренасочено по обходен планински маршрут — през селата Нимфея, Пандросос и Каридия. Преминаването беше спряно в отсечката между пътните възли Калхас и Нимфея.

Проблемът с този вариант е, че пътят е планински и с много завои и удължава пътуването Кърджали – Комотини с поне половин час. Именно затова асфалтирането на устойчив обходен участък беше определено като приоритет преди началото на летния сезон.

Защо това е важно за пътуващите от Пловдив и Кърджали

Проходът Маказа е най-краткият път от Южна България към гръцкото крайбрежие и към Комотини — предпочитана дестинация за пазаруване и плажен туризъм. Затварянето му принуди шофьорите от Кърджали, Хасково и Пловдивско да губят време по тесни и завойни планински отсечки. С отварянето на обновения обход пътуването отново ще стане бързо и безопасно, точно навреме за първите летни уикенди на Бяло море.