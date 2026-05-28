Истински урок по човечност демонстрира моторист в Стара Загора днес. Мъжът буквално е спрял движението на оживен булевард, за да помогне на възрастен шофьор, който объркал платното и тръгнал в насрещното.

Случката е станал на един от централните булеварди в града. По неясни причини възрастен водач навлязъл в платното за насрещно движение и продължил да кара, създавайки предпоставки за тежка катастрофа.

В този момент срещу него се движел моторист. Вместо да свири, да псува или да снима с телефона, мъжът реагирал светкавично. Слязъл от мотора си, оставил го насред платното и с ръце започнал да спира останалите коли.

"Спря целия булевард за 20 секунди“

Очевидци разказват, че мотористът буквално отцепил движението. Спокойно отишъл до колата на възрастния мъж. Обяснил му грешката и му помогнал да обърне безопасно в правилната посока.

Благодарение на бързата реакция на моториста се е разминало без инцидент. Няма пострадали, а възрастният шофьор е продължил по пътя си, вече в правилното платно.