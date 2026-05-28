Нова инициатива на правителството, насочена към овладяване на цените на основните хранителни продукти. Това обяви земеделският министър Пламен Абровски обяви в интервю за "Здравей, България“ по NOVA. Според него се очаква цените да се понижат с над 10% вследствие на предстоящите мерки.

Сред основните предложения е инициативата "Кошница с грижа“, която трябва да обхване базови хранителни стоки. По думите на министъра в програмата доброволно ще се включат както големите търговски вериги (като "Кауфланд", "Лидл", "Билла"), така и по-малките магазини.

Абровски подчертава, че идеята е да се въведе "споделена отговорност“ между участниците по веригата на доставки.

Искаме споделена отговорност между различните участници във веригата - 50:50 - между производители и търговски обекти заяви Абровски и допълни, че новият подход цели повече "честност“ в ценообразуването, без да се ограничава конкуренцията.

В рамките на мерките се предвижда промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчиците. Министърът посочи още, че практиките при формиране на надценки трябва да бъдат преразгледани, особено при вносните стоки.

Според него е недопустимо вносните продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-лесно.

Абровски коментира, че малките квартални магазини често работят при по-високи разходи за доставка и че целта е да им се осигури по-добър достъп до местни производители. В тази посока е създадена работна група, която работи по дигитална платформа към ведомството, позволяваща на търговците да намират доставчици на местно ниво.

Министърът засегна и темата за контрола на хранителните продукти на граничните пунктове, включително "Капитан Андреево“. Той заяви, че Европейската комисия е извършвала одити и е изразила доверие в системата за контрол на храните.

Абровски допълни, че при внос на суровини като слънчоглед всяка пратка се контролира стриктно, включително чрез запечатване на корабите в пристанище Бургас до приключване на проверките.

Според министъра, ефектът от новите мерки ще бъде видим в кратки срокове, като се очаква поевтиняване на основните хранителни стоки с над 10%.