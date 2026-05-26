Приготвянето на традиционна шопска салата излиза с близо 5 евро по-скъпо в магазините за търговия на дребно в сравнение с цените на едро по стоковите борси в страната. Анализът на пазара показва, че основните зеленчуци – домати, краставици и чушки – отбелязват сериозен скок в стойността си, като поскъпването от борсата до щанда варира между 45 и 77 на сто.

При купуването на един килограм домати, чушки и краставици по цени на едро общата сметка възлиза на 7,50 евро, докато в онлайн обектите на дребно сумата за същите количества скача до 12,30 евро.

Драстични надценки при зелето и чушките

Най-голяма разлика между пазарите на едро и сергиите се отчита при цената на зелето. На борсите то се търгува за 0,83 евро, но по магазините достига до 1,47 евро за килограм, като на места се срещат и по-скъпи сортове на цена от 2,41 евро. Червените чушки също се продават със сериозна надценка на дребно, където са с 69 на сто по-скъпи и се купуват спрямо пазарна цена на едро от 3,54 евро за килограм.

Разнообразие в цените на доматите и краставиците

При краставиците от сорта "Гергана“ цената на едро се задържа на 1,75 евро, но в търговската мрежа на дребно стойностите варират широко от 3,50 до 5,50 евро за килограм. Подобна е ситуацията и при доматите – средната им цена на тържищата в страната е около 2,20 евро, докато по щандовете в магазините потребителите могат да избират в диапазона от 3,50 до 5,50 евро за килограм.

Бавно поевтиняване на дребно въпреки спада на борсите

Експерти отчитат, че макар да се забелязва лек спад в цените на зеленчуците в магазините, процесът изостава значително и се движи с много по-бавни темпове спрямо пазара на едро. Появата на българска продукция със затоплянето на времето и последващото намаляване на разходите за отглеждане се очаква да свали крайната стойност на стоките, пише "Телеграф".

Към момента на борсите вече се забелязва сериозно поевтиняване за седмица, като зелените чушки са спаднали с 19,31 на сто до 2,54 евро за килограм, червените чушки – с 3,80 на сто до 3,54 евро, доматите – с 1,87 на сто до 2,20 евро, а краставиците – с 0,91 на сто до 1,75 евро за килограм. На този фон обаче се забелязва ръст на едро при зелето с 13,70 на сто до 0,83 евро, при зрелия лук с 6,18 на сто до 0,55 евро, при картофите до 0,59 евро, при морковите с 5,47 на сто до 0,81 евро и при тиквичките с 1,81 на сто до 1,52 евро за килограм.