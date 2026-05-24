Интензивните валежи и силните бури през последните дни нанесоха сериозни щети върху хиляди декари земеделски земи в различни части на България. По предварителни данни са засегнати ниви, пасища, обработваеми площи и част от земеделската инфраструктура, а най-тежка остава обстановката в райони от Северна и Централна България.

Стопаните вече алармират за състоянието на посевите, а реалният мащаб на пораженията тепърва ще се изяснява. Притеснението е, че при нови валежи щетите могат да се задълбочат, особено там, където почвите вече са преовлажнени и водата се оттича бавно.

Най-тежко в Северна и Централна България

Само за кратък период в някои населени места са отчетени значителни количества валежи. Те са довели до преовлажняване на почвите, отнасяне на плодородния слой и компрометиране на посеви. На места обстановката е до такава степен усложнена, че се съобщава за затруднен достъп до земеделски имоти заради кални участъци и локални наводнения.

Именно районите в Северна и Централна България понасят основната тежест на стихията. Там съчетанието от обилни валежи и наситени с влага терени създава най-сериозни проблеми за земеделските производители.

Преовлажнени почви и отнесен плодороден слой

Сред най-тревожните последици е отнасянето на плодородния почвен слой. Това е дълготрайна щета, възстановяването на качеството на почвата отнема време и оскъпява обработката на засегнатите площи.

Преовлажняването на земите също носи рискове. Когато водата се задържа дълго, кореновата система на растенията страда, а достъпът на селскостопанска техника до нивите става невъзможен в най-важните за сезона дни. Калните участъци и локалните наводнения на практика блокират част от текущата земеделска дейност.

Пролетните култури под риск

Стопаните и земеделските производители изразяват сериозни опасения за състоянието на пролетните култури. Те са особено уязвими в този етап от развитието си и могат да понесат допълнителни щети при нови валежи.

Най-рискови остават районите с тежки почви и слабо оттичане на водата. Там задържането на влага може да повлияе негативно върху развитието на растенията, от забавен растеж до пълно компрометиране на част от посевите. Земеделците следят прогнозите с тревога, защото всеки нов дъжд в следващите дни може да влоши и без това крехката ситуация.

Оценката на щетите продължава

По информация от местни власти и медийни публикации оценката на пораженията все още продължава. Очаква се през следващите дни да стане ясен реалният мащаб на щетите върху земеделските площи, както и евентуалните икономически последици за стопаните.

Засега данните са предварителни. Истинската картина, колко декара са пострадали, кои култури са най-силно засегнати и каква ще е финансовата цена за производителите, ще се избистри едва след като теренните проверки приключат.

Експертите предупреждават за нови рискове

Специалистите са категорични, че опасността не е отминала. При продължаващи валежи съществува реален риск от допълнително влошаване на ситуацията в засегнатите райони.

За земеделския сектор това е критичен момент. От развитието на времето през следващите дни ще зависи дали пораженията ще се ограничат до сегашните площи, или стихията ще засегне и нови региони. Дотогава стопаните в най-уязвимите райони остават в положение на изчакване и несигурност.