Пазарът на пчелен мед в Европа и България е изправен пред сериозен и дългогодишен проблем, свързан с фалшификации, съмнения за автентичност и нарастващ натиск от евтин внос. По данни, изнесени от представители на пчеларски организации, се твърди, че над 48% от меда, който се внася в Европейския съюз, буди съмнения относно своя произход или състав. Това поставя под въпрос не само качеството на предлаганите продукти, но и ефективността на съществуващите контролни механизми.

Основният проблем според експерти е, че технологиите за производство на имитиращ мед се развиват по-бързо от регулаторните и лабораторните методи за откриване на фалшификации. Често става дума за смесване на истински мед със сиропи на основата на царевица или захарно цвекло. В някои случаи тези смеси са толкова добре обработени, че трудно се различават от истинския продукт дори при съвременни анализи. Това създава условия на пазара да попадат продукти, които формално се продават като мед, но нямат същите свойства и качество като натуралния пчелен продукт.

Допълнителен фактор, който усложнява ситуацията, е нарастващият внос на мед от трети страни. Обсъжда се, че търговски споразумения, включително това с МЕРКОСУР, могат да увеличат количествата вносен мед на европейския пазар. Предвижда се годишен внос от десетки хиляди тонове, което поражда опасения сред европейските производители за допълнителен ценови натиск и още по-труден контрол върху качеството и произхода на продукта.

Българските пчелари също са изправени пред редица вътрешни проблеми. Разходите за производство се увеличават, включително за поддръжка на пчелни семейства, осигуровки и ветеринарни услуги. Към това се добавят климатични промени, които влияят пряко върху добивите. В резултат част от пчеларите се отказват от професията, а секторът постепенно се свива или преминава в сивата икономика. Това затруднява реалното отчитане на броя пчелни семейства и създава допълнителни трудности при контрола.

В тази ситуация най-големият потърпевш остава потребителят. На пазара често липсва достатъчно ясна и надеждна информация за произхода на меда, което прави избора труден. По-евтините продукти често не са чист мед, но се предлагат като такива, което подбива цените и поставя честните производители в неблагоприятна позиция. Това води до загуба на конкурентоспособност за реалните пчелари и създава риск цели производствени структури да изчезнат.

Като възможни решения се посочват няколко основни направления. Едното е засилване на контрола чрез повече лабораторни проверки и по-строги изисквания към вноса. Другото е развитие на по-съвременни методи за анализ, които да могат надеждно да откриват модерните форми на фалшификация. Обсъжда се и възможността България и Европейският съюз да въведат допълнителни регулации за произхода и етикетирането на меда.

В крайна сметка става дума за сектор, който е под натиск от няколко посоки едновременно - глобална търговия, технологични измами и вътрешни икономически трудности. Ако не бъдат предприети ефективни мерки, рискът е не само за пчеларите, но и за устойчивостта на целия пазар на мед в дългосрочен план.