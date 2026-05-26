Растящите цени в ресторантите и кафенетата в София, Пловдив и останалите големи градове все по-често предизвикват обществен дебат. За едни поскъпването е резултат от обективни икономически фактори, за други това е признак на спекула и необосновано завишаване на маржовете. Две гледни точки, на производител и на потребител, очертават различните измерения на проблема.

Сладкарят Десислава Джиева посочва, че в нейния сектор основните суровини не са отбелязали драстични ценови промени, но въпреки това крайните цени в заведенията растат. Според нея ключовите фактори са други.

Виновна е алчността на хората, много от бизнесите не са образовани как се прави бизнеса. Много от разходите ми, с изключение на осигуровките и тока, не са мръднали. Захарта и основните продукти не са поскъпнали значително. Зеленчуците и плодовете имат сезонни цени. За мен това, което се случва, е някаква лудост коментира тя пред БНР

По думите ѝ по-съществен натиск идва от ръста на наемите и недостига на персонал. Наемите са се вдигнали с около 25%, а недостиг на персонал има от 5 години.

Тя подчертава, че работи самостоятелно именно заради трудността да се намерят квалифицирани кадри в сладкарството – дейност, която изисква прецизност и опит.

По отношение на ценообразуването тя посочва, че се стреми да поддържа умерени нива. Според нея част от бизнеса умишлено намалява броя на клиентите чрез по-високи цени, за да компенсира оборота си.

Ако не бих дала 10 евро за парче торта, никога няма да го поискам от клиент. Сервирано – 5.50 до 6 евро е таван, а за вкъщи около 3.50. Моята битка е срещу това да се извиват ръцете на хората с оправдания от типа ‘ден година храни казва още Джиева

От другата страна на дебата стоят потребителските наблюдения. Създателят на съдържание Ива Гагарова описва промяна в навиците на хората и значително повишение на ценовото ниво в заведенията.

Последната година се случи промяна в ресторантьорството – излизането на заведение стана доста трудно. Вечеря за двама не пада под 100 евро в масовите заведения казва Гагарова в интервю за БНР

По думите ѝ социалните мрежи ясно показват разделението в общественото възприятие – видеа с цени предизвикват силни реакции, включително негативни коментари.

Въпреки това тя отбелязва, че потребителите са тези, които решават дали дадена цена е оправдана. Гагарова прави и паралел с цените в други европейски държави. По нейните наблюдения има случаи, в които София не изостава по скъпота спрямо Западна Европа.

"Всеки сам решава дали да отдели сумата. Ако нещо не ти харесва- не си длъжен да го платиш. В Нидерландия и Италия цените са по-ниски от тук - кафето в Рим е около 1 евро. Тук разликата между сходни места със специално кафе стига до 2 евро. 6 евро за студено лате посочва тя пред БНР

Тя добавя, че на летищата цените са традиционно по-високи, но в България също се наблюдават сериозни завишения в определени сегменти - например сандвичи за 17 евро.

Двата гласа очертават сложна картина. От една страна са растящите разходи за труд и наеми, както и недостиг на персонал. А от друга - усещане у потребителите за откъсване на цените от реалната стойност.