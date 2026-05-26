Растящите цени в ресторантите и кафенетата в София, Пловдив и останалите големи градове все по-често предизвикват обществен дебат. За едни поскъпването е резултат от обективни икономически фактори, за други това е признак на спекула и необосновано завишаване на маржовете. Две гледни точки, на производител и на потребител, очертават различните измерения на проблема.
Сладкарят Десислава Джиева посочва, че в нейния сектор основните суровини не са отбелязали драстични ценови промени, но въпреки това крайните цени в заведенията растат. Според нея ключовите фактори са други.
По думите ѝ по-съществен натиск идва от ръста на наемите и недостига на персонал. Наемите са се вдигнали с около 25%, а недостиг на персонал има от 5 години.
Тя подчертава, че работи самостоятелно именно заради трудността да се намерят квалифицирани кадри в сладкарството – дейност, която изисква прецизност и опит.
По отношение на ценообразуването тя посочва, че се стреми да поддържа умерени нива. Според нея част от бизнеса умишлено намалява броя на клиентите чрез по-високи цени, за да компенсира оборота си.
От другата страна на дебата стоят потребителските наблюдения. Създателят на съдържание Ива Гагарова описва промяна в навиците на хората и значително повишение на ценовото ниво в заведенията.
По думите ѝ социалните мрежи ясно показват разделението в общественото възприятие – видеа с цени предизвикват силни реакции, включително негативни коментари.
Въпреки това тя отбелязва, че потребителите са тези, които решават дали дадена цена е оправдана. Гагарова прави и паралел с цените в други европейски държави. По нейните наблюдения има случаи, в които София не изостава по скъпота спрямо Западна Европа.
Тя добавя, че на летищата цените са традиционно по-високи, но в България също се наблюдават сериозни завишения в определени сегменти - например сандвичи за 17 евро.
Двата гласа очертават сложна картина. От една страна са растящите разходи за труд и наеми, както и недостиг на персонал. А от друга - усещане у потребителите за откъсване на цените от реалната стойност.
